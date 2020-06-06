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На Витебщине милиционеры задержали активиста, который помогал организовывать пикеты за Тихановскую
Источник материала: Партизан
В Воропаеве на Витебщине задержали местного активиста Андрея Новикова.
Известно, что активист помогал организовывать пикеты по сбору подписей за Тихановскую, сообщил в своем Facebook Кастусь Шиталь.
Андрей Новиков из Воропаева помогал инициативной группе Светланы Тихановской в организации пикетов по сбору подписей в Поставах, Воропаеве и Глубоком. На него составили протокол по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). По словам знакомых активиста, в задержании принимал участие начальник Поставского РОВД.
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В Воропаеве на Витебщине задержали местного активиста Андрея Новикова.
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