«Вы нам угрожаете?» Как во Дворце Республики собирали подписи за действующего президента

Источник материала: Tut.by

Во Дворце Республики в рабочее время принудительно собирали подписи за действующего президента. «Радыё Свабода» опубликовала соответствующую аудиозапись и связалась с руководством учреждения, которое принадлежит Управделами президента.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

«Каждый из вас должен внести данные, поставить подпись, чтобы эти списки отдать в Управление делами администрации президента. Чтобы показать, что у нас самая многочисленная служба патриотов в Республике Беларуси», — слышен на аудио мужской голос.

В ответ люди начинают ему перечить: «Вы удостоверение на право сбора подписей имеете?», «Говорят, в рабочее время этого делать нельзя, только в свободное», «Это нарушение закона».

«Я выполняю распоряжение директора. Поэтому, если какие-то вопросы ко мне, я перенаправляю вас к директору», — парирует мужчина. Он также заявляет о том, что те, кто забыл свои паспортные данные, могут их взять в отделе кадров.

«Это что, принудительно?», «Я вообще не хочу нигде участвовать», — возмущаются люди.

«Хорошо, ты свободен. Но помните, вы работаете в организации, подчиняющейся Управлению делами администрации президента», — отвечает сборщик.

«Вы нам угрожаете?» — уточняют женские голоса. Идет словесная перепалка.

На аудио звучат фамилии: Литовченко, Мостовский…

Ирина Литовченко работает начальником службы постановочного освещения. Женщина утверждает, ее на собрании не было, почему там звучала ее фамилия — не знает.

Директор Дворца Республики Максим Приходовский сначала долго рассуждает, что в его учреждении нет никаких инициативных групп, что никакими принуждениями они не занимаются, но потом подтверждает, что в курсе произошедшего.

«Я понимаю, о чем вы говорите. Мы провели разбор, этот человек уже уволился. Он был заместителем руководителя профсоюза, сам собрал людей — это была его личная инициатива, а не указание сверху. Он человек старой фармации: „Мы поддерживаем“, и все в таком духе. Мне неприятна эта история», — говорит директор.

На вопрос, где подписи, которые были тогда собраны, Приходовский говорит, что, скорее всего, они никуда не пошли и обещает уточнить это.

Глава профкома Дворца Республики Лилия Шикер заявила, что первый раз слышит про это собрание. И добавляет, что в заместителях у нее женщина, а всего в профкоме 11 человек. Кто собирал подписи, по голосу она опознать не может.

«Радыё Свабода» надеется выяснить, что за человек собирал подписи у работников Дворца Республики.