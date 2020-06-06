Планка и острая пища: раскрыт секрет стройной фигуры Кейт Миддлтон

Источник материала: ОНТ

Как супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сохраняет стройную фигуру после рождения троих детей, выяснило издание Express.co.uk, которое ссылается на инсайдеров из близкого круга королевской семьи. Об этом пишет «РИА-Новости».

Оказалось, 38-летняя Кейт любит высокоинтенсивные кардио – бег и плавание. Они помогают быстро сжечь много калорий. Герцогиня Кембриджская постоянно играет в теннис и делает упражнения на пресс. Одно из самых эффективных – планка.

Принципы питания у Миддлтон такие: никакого сахара и сладких продуктов. Рыба, ягоды, фрукты и овощи – в приоритете.

По утрам – витаминный коктейль с капустой, шпинатом, кориандром, кинзой или черникой. Также на завтрак герцогиня ест спирулину – водоросль с большим содержанием витаминов и минералов. Она помогает снизить уровень холестерина.

Кейт ест салаты в обед, ягоды годжи в качестве перекуса для улучшения состояния кожи.

А еще Миддлтон очень любит острую пищу. Перец чили сжигает калории, ускоряет метаболизм и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram