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Планка и острая пища: раскрыт секрет стройной фигуры Кейт Миддлтон

06.06.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Планка и острая пища: раскрыт секрет стройной фигуры Кейт Миддлтон

Как супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сохраняет стройную фигуру после рождения троих детей, выяснило издание Express.co.uk, которое ссылается на инсайдеров из близкого круга королевской семьи. Об этом пишет «РИА-Новости».

Оказалось, 38-летняя Кейт любит высокоинтенсивные кардио – бег и плавание. Они помогают быстро сжечь много калорий. Герцогиня Кембриджская постоянно играет в теннис и делает упражнения на пресс. Одно из самых эффективных – планка.

Принципы питания у Миддлтон такие: никакого сахара и сладких продуктов. Рыба, ягоды, фрукты и овощи – в приоритете.

По утрам – витаминный коктейль с капустой, шпинатом, кориандром, кинзой или черникой. Также на завтрак герцогиня ест спирулину – водоросль с большим содержанием витаминов и минералов. Она помогает снизить уровень холестерина.

Кейт ест салаты в обед, ягоды годжи в качестве перекуса для улучшения состояния кожи.

А еще Миддлтон очень любит острую пищу. Перец чили сжигает калории, ускоряет метаболизм и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.


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Как супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сохраняет стройную фигуру после рождения троих детей, выяснило издание Express.co.uk, которое ссылается на инсайдеров из...
 
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