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Названы четыре продукта, замедляющих старение. Рассказывает диетолог

06.06.2020 10:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы четыре продукта, замедляющих старение. Рассказывает диетолог

О продуктах, которые продлевают молодость и благотворно влияют на работу внутренних органов рассказала фитнес-диетолог и нутрициолог Анна Елькина, пишет «РИА-Новости».

Голубику диетолог советует включить в рацион в первую очередь. Данная ягода содержит большое количество высокоактивных антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологии. Еще голубика приносит пользу микробиоте кишечника, ускоряет обмен веществ, улучшает работу мозга, снижает холестерин.

Брокколи также снижает риск возникновения онкологии, содержит много фосфора, магния, калия, кальция, нормализует процесс детоксикации. Ее диетолог рекомендует есть не менее 3-4 раз в неделю.

Невероятно полезно пить качественный зеленый чай. Он восстановит работу кишечника, обеспечит организм антиоксидантами и снизит риск инсульта. До одного литра можно употреблять за день.

Еще Анна Елькина считает, что молодость продлевает жирная рыба, которая богата Омега-3 жирными кислотами – форель, лосось, сельдь, тунец, скумбрия. Такая рыба «поддерживает клеточные мембраны, снижают плохой холестерин и улучшают память». Кроме того, жирные кислоты подавляют воспалительные реакции в организме, они также важны и для здоровья сердечно-сосудистой системы.

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О продуктах, которые продлевают молодость и благотворно влияют на работу внутренних органов рассказала фитнес-диетолог и нутрициолог Анна Елькина, пишет...
 
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