Стала секс-символом тенниса, очаровала Иглесиаса, а спустя 20 лет превратилась в скрытную домохозяйку

Источник материала: Tut.by

Анна Курникова — экс-первая ракетка мира в парном разряде и самая юная участница Олимпийских игр в истории России. В конце 90 — начале 2000-х белокурая москвичка покорила теннисный мир и единогласно была коронована секс-символом. Как сложилась жизнь дивы, которой 7 июня исполняется 39 лет, — рассказывает SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Анны Курниковой

Если в первое десятилетие 2000-х Анна Курникова любила внимание и будоражила светские хроники очередными инфоповодами и слухами, то Курникова версии 2020 — очень закрытый персонаж.

Она показывает публике ровно столько, сколько считает нужным. Главный источник коммуникации с внешним миром — инстаграм-аккаунт россиянки, который редко радует подписчиков новыми постами. Анна дает мало интервью и на протяжении уже почти 20 лет молчаливо реагирует на вопрос, сыграли ли они свадьбу с Энрике Иглесиасом.



Фото из инстаграма Анны Курниковой

При этом у одной из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса — уже трое совместных детей. В 2017-м Анна Курникова родила близнецов — Николаса и Люси, а в январе 2020-го на свет появилась малышка Мэри.

По словам друзей, Анна — отличная хозяйка и внимательная мама. Все обязанности по дому — уборка, готовка, закупка продуктов — лежат на ней.



Фото из инстаграма Анны Курниковой

Чемпионка US Open Светлана Кузнецова удивлялась , как при всех имеющихся возможностях, Курникова взваливает на себя столько дел.

— Аня вся в делах — суперпрофессиональна в своем материнстве. У нее четкий распорядок дня, она сама все делает с детьми и даже сама ходит на рынок за продуктами. Меня это поразило: Аня Курникова, выбирающая помидоры на рынке. Это очень круто: при такой известности и возможностях, как у нее, так высоко ценить семью, так трепетно относиться к роли жены и матери.



Фото из инстаграма Анны Курниковой

Избранник Курниковой — 45-летний Иглесиас — тоже прямо не отвечает на вопрос, узаконили ли они отношения с российской теннисисткой. И Анна, и Энрике в немногочисленных интервью подчеркивают: главное не штамп в паспорте, а взаимное уважение и доверие.

Правда, в одной из бесед с журналистами испанец все-таки раскололся и выпалил:

— Я звал ее замуж раз 11, но она все время отказывалась.



Фото с сайта elleonora.ru

В 39 лет мама троих детей впечатляет физической формой. Теннисистка рассказала британскому изданию The Sun о секретах своего питания:

— Я считаю, что важно есть часто небольшие порции еды. Я могу каждый день или через день есть по маленькому кусочку шоколада. Люблю шоколад и мороженое, а также картошку и пасту.

Из спорта в ее расписании остались йога и пилатес. Тренировки начинаются с 6.30 утра — пока дети еще спят.



Фото из инстаграма Анны Курниковой

А дальше молодая мама включается в домашние хлопоты.

— Я поняла, что хочу проводить время с детьми. Быть ​​с ними — это счастье, я не готова упустить ни секунды.