Акция «Расскажи о своём роднике» проходит в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Во все времена родники были и остаются для белорусов местом притяжения. Вода из них считалась не просто чистой, но и целебной. В продолжение старой традиции в новом формате в Беларуси проходит акция «Расскажи о своём роднике».

Это часть большой экологической кампании «Обустроим малую родину». Участвовать могут все желающие. Надо найти родник, изучить его состояние и поделиться фотографиями, видео и местоположением. В соцсетях это можно сделать с хештегом #родникибеларуси. Акция продлится по 31 октября, её итоги подведут 3 и 4 ноября в Минске. 5 источников в стране уже объявлены памятниками природы республиканского значения – благодаря акции их может стать больше. А онлайн-карта родников Беларуси включает уже почти тысячу источников.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram