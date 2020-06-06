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Акция «Расскажи о своём роднике» проходит в Беларуси

06.06.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Расскажи о своём роднике» проходит в Беларуси

Во все времена родники были и остаются для белорусов местом притяжения. Вода из них считалась не просто чистой, но и целебной. В продолжение старой традиции в новом формате в Беларуси проходит акция «Расскажи о своём роднике».

Это часть большой экологической кампании «Обустроим малую родину». Участвовать могут все желающие. Надо найти родник, изучить его состояние и поделиться фотографиями, видео и местоположением. В соцсетях это можно сделать с хештегом #родникибеларуси. Акция продлится по 31 октября, её итоги подведут 3 и 4 ноября в Минске. 5 источников в стране уже объявлены памятниками природы республиканского значения – благодаря акции их может стать больше. А онлайн-карта родников Беларуси включает уже почти тысячу источников. 

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Теги: Минск
 
 
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Во все времена родники были и остаются для белорусов местом притяжения. Вода из них считалась не просто чистой, но и целебной. В продолжение старой традиции в новом...
 
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