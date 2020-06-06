Общежитие Брестского музыкального колледжа откроют в сентябре

Источник материала: Виртуальный Брест

В сентябре справит долгожданное новоселье собственное общежитие Брестского государственного музыкального колледжа имени Г. Ширмы.





фото Валерия КОРОЛЯ

– Сегодня в колледже обучаются 203 человека, из них – 113 иногородних, – рассказала Zarya.by заместитель директора колледжа Ирина Ступень. – До настоящего времени жилищный вопрос у нас стоял очень остро: во время учебы ребята вынуждены были проживать у родственников или на съемных квартирах, так как местами в общежитиях других учреждений образования и предприятий города обеспечивались лишь студенты из льготной категории. Теперь же ситуация изменится в корне.

Общежитие пропишется по адресу: ул. Брестских дивизий, 27 – в здании, представляющем собой историко-культурную ценность, где прежде располагался Брестский центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих, который в ближайшее время будет перепрофилирован.

Ожидается, что под крышей нового студенческого дома разместятся до 136 иногородних учащихся колледжа. При этом общежитие будет смешанного блочно-коридорного типа. В некоторых жилых блоках есть санузлы и душевые, однако кухни, прачечные и сушилки будут общими. Также в некоторых неиспользуемых под жилье помещениях – складских, бытовых и рекреационных зонах – в перспективе появятся репетиционные, классы самоподготовки и зоны для отдыха учащихся.





Под общежитие планируется полностью отдать второй и третий этажи здания бывшей гостиницы центра с отдельным входом, а на первом – разместить новоиспеченный областной центр обеспечения деятельности бюджетных организаций в сфере образования, культуры, спорта и туризма.

– В гостинице практически идеальное состояние всех помещений, есть вся необходимая мебель: кровати, шкафы, столы и стулья. Серьезных материальных вложений этот проект не потребует, максимум – легкий косметический ремонт, обновление бытовой техники и принадлежностей для кухонь, прачечных и сушилок, а также закупка нового постельного белья, – прокомментировали в управлении культуры Брестского облисполкома.

Также было отмечено, что в новом общежитии смогут проживать не только учащиеся колледжа, но и студенты других учебных заведений города. Неиспользуемые комнаты планируется предлагать молодым специалистам сферы культуры и других соцслужб (до момента получения ими арендного или собственного жилья), а также слушателям областного центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов учреждений культуры (на время прохождения обучения).

– Этот шаг позволит уже в сентябре нынешнего года выполнить поручение Главы нашего государства по обеспечению местами в общежитии всех нуждающихся в этом иногородних учащихся колледжа, слушателей обучающих курсов, молодых специалистов и преподавателей колледжа, – подчеркнули в управлении культуры Брестского облисполкома.