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Глава UFC намерен отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

06.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime.




Беспорядки на улицах Соединенных Штатов начались после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Джонс, который живет в Штатах, предотвратил акт вандализма, отобрав баллончики с краской у подростков.

"Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак", - заявил Уайт.
 
 
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у...
 
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