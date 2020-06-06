Соболенко оказалась умнее многих









«Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо комментарии. Так что давайте вопросы про политику просто не будут задаваться», – сказала Соболенко.





Отметим, что в июле 2019 года Соболенко выражала слова благодарности Александру Лукашенко за то, что президент поддерживает спорт и готов прийти на помощь в трудную минуту. Однако сейчас к хору спортсменов, которые ратуют за Александра Лукашенко не подключилась.





Кстати, такая массовая поддержка от спортсменов для Лукашенко услуга сомнительная. Если в стране только им прекрасно живется, это наводит на размышления.







