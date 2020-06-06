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Соболенко оказалась умнее многих

06.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в эфире своего Instagram отказалась прояснить свою политическую позицию



«Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо комментарии. Так что давайте вопросы про политику просто не будут задаваться», – сказала Соболенко.

Отметим, что в июле 2019 года Соболенко выражала слова благодарности Александру Лукашенко за то, что президент поддерживает спорт и готов прийти на помощь в трудную минуту. Однако сейчас к хору спортсменов, которые ратуют за Александра Лукашенко не подключилась.

Кстати, такая массовая поддержка от спортсменов для Лукашенко услуга сомнительная. Если в стране только им прекрасно живется, это наводит на размышления. 
 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в эфире своего Instagram отказалась прояснить свою политическую позицию
 
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