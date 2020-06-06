ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперт: «В том, что Лукашенко будет отстреливаться, я нисколько не сомневаюсь»

06.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почему руководитель Беларуси прибегнул к сверхагрессивным угрозам?

Эксперт: «В том, что Лукашенко будет отстреливаться, я нисколько не сомневаюсь»
4 июня на совещании по поводу смены правительства Александр Лукашенко затронул и тему предстоящих президентских выборов. Руководитель страны вспомнил о конфликтах на постсоветском пространстве и перешел к сверхагрессивным угрозам.

«Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну, так мы напомним!», – отметил среди прочего Лукашенко.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, зачем руководитель Беларуси прибегнул к таким заявлениям и готов ли он на самом деле на нечто подобное.

«Лукашенко показывает собственный испуг»



Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY рассказал, что двигало руководителем страны, когда он делал агрессивные заявления.

«Все, что у Лукашенко в голове, в той или иной форме выплескивается наружу. Если он говорит, что страну никому не отдаст, это свидетельствует о том, что он напуган. То, что Лукашенко включился в президентскую кампанию фактически еще до ее начала, на этапе сбора подписей, говорит о том, что он прекрасно понимает угрозы, которые стоят перед его властью. Когда он кого-то пугает, то таким образом показывает собственный испуг», – считает Марголин.

Может ли действующий руководитель страны решиться прибегнуть к радикальным мерам, свойственным в прошлом среднеазиатским правителям?

«Если говорить насчет того, будет ли Лукашенко давать команду стрелять, я бы поставил вопрос по-другому: будет ли эта команда выполняться? Но в том, что он будет отстреливаться, если действительно возникнет такая необходимость, я нисколько не сомневаюсь. Вспоминаю Чили 1973 года и президента Альенде, которые был в чем-то похож в популизме на Лукашенко и отстреливался до последнего. Но надеюсь, подчиненные руководителя страны в таком случае окажутся умнее и мудрее, чем он», – отметил Марголин.

«Власти желают уже сейчас погасить протестные настроения. Один из способов для этого – нагнетать страх»



Руководитель Центра европейской трансформации Андрей оров в комментарии UDF.BY отметил, что власти пытаются запугиванием погасить протестные настроения в зародыше.

«По социальным сетям и очередям в ходе подписной кампании мы наблюдаем массовое воодушевление и протестное настроение, а также достаточно высокий уровень готовности людей выйти на улицу. Это вызывает сильное беспокойство властей, они желают уже сейчас погасить протестные настроения. Один из способов для этого – нагнетать страх, повысить цену участия, чтобы люди боялись последствий выхода на Площадь», – сказал Егоров.

Он напомнил, что подобное поведение властей наблюдалось, например, в 2017 году в ходе выступлений против «антитунеядского» декрета №3, когда возникло так называемое дело «Белого легиона». А также в 2006 году, когда накануне президентских выборов председатель КГБ Степан Сухаренко заявил о дохлой крысе, подброшенной в водопровод.

«Думаю, провокации, которые уже наблюдались во время сбора подписей за регистрацию Тихановской, будут повторяться – как и на других встречах. Власти будут показывать, что репрессии никуда не исчезли, чтобы сбить таким образом протестное воодушевление у людей», – полагает Егоров.

Чего на фоне испуга властей ожидать от процедуры регистрации кандидатов в президенты?

«Пока трудно сказать, кого именно пропустят. Не зарегистрировать – это еще не значит погасить протестные настроения. Возможно, альтернативных кандидатов зарегистрируют, чтобы разрешить политическое противостояние в стране через «выборы», мирный и приемлемый для властей способ. Понятно, кого машина манипуляций объявит победителем. Сигнал будет следующий: вам дали возможность попробовать свои силы, но люди вас не выбрали, чего вы тогда хотите?», – сказал Егоров.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему руководитель Беларуси прибегнул к сверхагрессивным угрозам?
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы четыре продукта, замедляющих старение. Рассказывает диетолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика