Эксперт: «В том, что Лукашенко будет отстреливаться, я нисколько не сомневаюсь»

4 июня на совещании по поводу смены правительства Александр Лукашенко затронул и тему предстоящих президентских выборов. Руководитель страны вспомнил о конфликтах на постсоветском пространстве и перешел к сверхагрессивным угрозам.





«Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну, так мы напомним!», – отметил среди прочего Лукашенко.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, зачем руководитель Беларуси прибегнул к таким заявлениям и готов ли он на самом деле на нечто подобное. поинтересовался у экспертов, зачем руководитель Беларуси прибегнул к таким заявлениям и готов ли он на самом деле на нечто подобное.





«Лукашенко показывает собственный испуг»









Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY рассказал, что двигало руководителем страны, когда он делал агрессивные заявления.





«Все, что у Лукашенко в голове, в той или иной форме выплескивается наружу. Если он говорит, что страну никому не отдаст, это свидетельствует о том, что он напуган. То, что Лукашенко включился в президентскую кампанию фактически еще до ее начала, на этапе сбора подписей, говорит о том, что он прекрасно понимает угрозы, которые стоят перед его властью. Когда он кого-то пугает, то таким образом показывает собственный испуг», – считает Марголин.





Может ли действующий руководитель страны решиться прибегнуть к радикальным мерам, свойственным в прошлом среднеазиатским правителям?





«Если говорить насчет того, будет ли Лукашенко давать команду стрелять, я бы поставил вопрос по-другому: будет ли эта команда выполняться? Но в том, что он будет отстреливаться, если действительно возникнет такая необходимость, я нисколько не сомневаюсь. Вспоминаю Чили 1973 года и президента Альенде, которые был в чем-то похож в популизме на Лукашенко и отстреливался до последнего. Но надеюсь, подчиненные руководителя страны в таком случае окажутся умнее и мудрее, чем он», – отметил Марголин.





«Власти желают уже сейчас погасить протестные настроения. Один из способов для этого – нагнетать страх»









Руководитель Центра европейской трансформации Андрей оров в комментарии UDF.BY отметил, что власти пытаются запугиванием погасить протестные настроения в зародыше.





«По социальным сетям и очередям в ходе подписной кампании мы наблюдаем массовое воодушевление и протестное настроение, а также достаточно высокий уровень готовности людей выйти на улицу. Это вызывает сильное беспокойство властей, они желают уже сейчас погасить протестные настроения. Один из способов для этого – нагнетать страх, повысить цену участия, чтобы люди боялись последствий выхода на Площадь», – сказал Егоров.





Он напомнил, что подобное поведение властей наблюдалось, например, в 2017 году в ходе выступлений против «антитунеядского» декрета №3, когда возникло так называемое дело «Белого легиона». А также в 2006 году, когда накануне президентских выборов председатель КГБ Степан Сухаренко заявил о дохлой крысе, подброшенной в водопровод.





«Думаю, провокации, которые уже наблюдались во время сбора подписей за регистрацию Тихановской, будут повторяться – как и на других встречах. Власти будут показывать, что репрессии никуда не исчезли, чтобы сбить таким образом протестное воодушевление у людей», – полагает Егоров.





Чего на фоне испуга властей ожидать от процедуры регистрации кандидатов в президенты?





«Пока трудно сказать, кого именно пропустят. Не зарегистрировать – это еще не значит погасить протестные настроения. Возможно, альтернативных кандидатов зарегистрируют, чтобы разрешить политическое противостояние в стране через «выборы», мирный и приемлемый для властей способ. Понятно, кого машина манипуляций объявит победителем. Сигнал будет следующий: вам дали возможность попробовать свои силы, но люди вас не выбрали, чего вы тогда хотите?», – сказал Егоров.