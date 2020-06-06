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Американская нефть для Беларуси прибыла в Клайпеду

06.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

4esnok.by

Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в литовский порт Клайпеда. Об этом сообщили в субботу в концерне "Белнефтехим".

"В порт Клайпеды 5 июня в 23:00 прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", - проинформировали ТАСС в концерне.

В "Белнефтехиме" уточнили, что "это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков". Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти", - отметили в белорусском ведомстве.

В мае госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Эта сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

С 1 января 2020 года у Беларуси не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева, поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. В планах на июнь - покупка 1,1 млн тонн российской нефти.

Ранее сообщалось, что Беларусь купила партию нефти у Саудовской Аравии, кроме того, страна начала покупать танкерную нефть у других альтернативных поставщиков из Норвегии, Азербайджана. Ранее Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Беларусь договаривается по поставкам нефти с США.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в литовский порт Клайпеда. Об этом сообщили в субботу в концерне "Белнефтехим".
 
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