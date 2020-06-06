«Во главу всего должен стать закон» — новый министр информации рассказал о первоочередных задачах

Источник материала: Полесская правда



Министерство информации Беларуси намерено уделить пристальное внимание соблюдению средствами массовой информации законодательства. Об этом новый глава ведомства Игорь Луцкий заявил в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» , сообщает БЕЛТА .

По словам Игоря Луцкого, в первую очередь беспокоят вопросы соблюдения СМИ законодательства, особенно на интернет-площадках. «Мы будем этим серьезно заниматься, — заявил он. — Также хотелось бы уделить больше внимания телевизионным средствам массовой информации. Вообще главная задача — это информационное поле Беларуси, особенно в период серьезных политических кампаний. Думаю, знаний и умений у нас хватает, а все СМИ Беларуси — и государственные, и негосударственные в том числе — готовы работать на конструктив и будут работать на конструктив».

Комментируя заявление министра, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что вряд ли речь идет о борьбе со свободой слова в интернете, это касается совсем других вещей.

«Естественно. Все, кто знает меня, понимают, что я привык работать с головой, но не терплю, когда вокруг творится хаос, беспорядок, когда тебе в глаза говорят неправду. Извините, товарищи, это прежде всего непорядочно. А вообще во главу всего должен стать закон», — подчеркнул Игорь Луцкий.