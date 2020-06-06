Мнение: «Первый этап избирательной кампании власти проиграли вчистую»













Первый этап избирательной кампании власти проиграли. Проиграли вчистую… И не только потому, что на улицы беларуских городов вышло много противников режима. И даже не потому, что власти открыто продемонстрировали свою растерянность и испуг. Проиграли, так как впервые за многие годы люди не просто вышли, но и увидели, что их очень много и у них есть надежда, что в этой стране можно что-то поменять. И эту НАДЕЖДУ так просто уже не отнять.





По большому счету Центральная комиссия в текущей кампании сработает против Лукашенко. Хотя она будет всячески стремиться ему угодить, неукоснительно выполняя все указания и даже намеки, но все будет только во вред. Не зарегистрирует рейтинговых кандидатов - спровоцирует протесты, зарегистрирует хотя б одного из них - даст обществу новые ожидания и надежды.





Однако основная угроза в другом: Центральная комиссия имеет такой бэкграунд обмана и фальсификаций, что ей не поверят, даже если вдруг станет говорить правду. Поэтому каким бы радостным голосом Ермошина не объявила вечером 9-го августа очередную элегантную победу своего работодателя, это уже будет ни о чем.





Хотелось бы верить, что Центральная комиссия вдруг станет порядочной и объявит победителем того кандидата, который на самом деле получит большинство голосов. Но мы живем в Беларуси и понимаем, что сомнения ЦК будут только в плоскости: написать Лукашенко 60% или 70%. Даже если за него никто и не проголосует.





Соответственно, уже не будет иметь определяющего значения, кто останется или не останется в бюллетенях, даже хоть один Лукашенко. Значение будет иметь только готовность людей выйти на Площадь и стоять там неделю, месяц, полгода, отстаивая свое право на ПЕРЕМЕНЫ. И судя по тому, что сейчас происходит в Беларуси, такая готовность есть, считает известный гомельский активист Василий Поляков.