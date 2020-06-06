МАРТ наказал Wildberries за нарушение прав потребителей

Источник материала: Tut.by

За нарушение законодательства о защите прав потребителей и торговли в МАРТ вызвали должностное лицо ООО «Вайлдберриз». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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Как пояснили в МАРТ, ранее ООО «Вайлдберриз» было выдано предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей и торговли. Граждане жаловались , что товары, заказанные в интернет-магазине wildberries.by, нельзя было оплатить наличными деньгами.

МАРТ установил, что тем самым ООО «Вайлдберриз» нарушил требования пунктов 1, 2 статьи 9−1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и пункта 29 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Однако и после вынесения предписания нарушения не были устранены. Как сообщили в министерстве, на должностное лицо ООО «Вайлдберриз» будут составлены протоколы об административных правонарушениях за неисполнение предписания государственного органа (ст. 23.1 КоАП РБ) и за нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей (ст. 12.17 КоАП РБ).