Выбираем видеорегистратор. Зачем он нужен и что в нем важно

Источник материала: Tut.by

Выбрать видеорегистратор (как, наверное, и любую вещь дороже 100 рублей) не так уж просто. Хотя бы морально. Вроде бы задача прибора понятна: нужно, чтобы он снимал происходящее на дороге. Но так ли этот девайс вообще нужен? И на что обратить внимание? AUTO.TUT.BY спросил у опытного автолюбителя Евгения Дударева, который уже помогал нам с детскими автокреслами .



Фото: unsplash.com

Кому вообще реально нужен видеорегистратор?

Самое полезное, для чего нужен видеорегистратор, — это заснять ситуацию, в которой видеозапись может послужить доказательством вашей невиновности. Но есть и другие варианты. Можно поделиться записью с участниками ДТП, в котором вы выступаете как свидетель.

— Еще одно (будем честными) всем известное применение — «прижучить» другого участника дорожного движения. Например, поделиться вашей видеозаписью на форумах или слить ее в ГАИ вместе с заявлением, — говорит Евгений.

Некоторые видеорегистраторы, если они запитаны от аккумулятора автомобиля, продолжают работать даже во время стоянки автомобиля. То есть когда машина на парковке, а в салоне никого нет.

— Такая фишка позволяет заснять машины, которые сталкиваются с вашей, наносят ей повреждения и покидают место ДТП. Правда, есть особенность: камера видеорегистратора, как правило, одна и направлена через лобовое стекло. Поэтому тех, кто задел вашу машину сзади и со стороны, она вряд ли запечатлеет, — подчеркивает автолюбитель. — Но есть регистраторы с двумя камерами — задняя устанавливается на заднее стекло.

Ответить нужно вам все это или нет, можете только вы. Евгений уверен: разграничение между теми, кто ездит много и ездит мало, в этом вопросе не играет роли.

Главные характеристики прибора

В основе любого видеорегистратора лежит чипсет, который обычно соединяет в себе оптику (саму камеру) и процессор обработки видео.

Наш эксперт делает акцент: брендов, выпускающих видеорегистраторы, сотни. При этом производителей чипсетов можно пересчитать по пальцам. Основные перечислены здесь — Евгений советует изучить этот краткий обзор. Самые популярные — Novatek, Ambarella, Allwinner Technology. Чуть менее популярные — Alpha Imaging Technology, Syntek Semiconductor, iCATCH, Core Logic, HiSilicon Technologies и SQ Technology.

Именно от этого самого чипсета и будет зависеть качество записи, уровень съемки в темноте, да и просто адекватность работы вашего девайса.

— Я давно использую видеорегисраторы на чипсетах от Ambarella, — рассказывает Евгений. — Сначала у меня был гаджет от Texet, ему уже лет шесть — работает до сих пор. А сейчас у меня в машине видеорегистратор Neoline, он тоже на чипе Ambarella, с оптикой Sony. В обоих случаях регистраторы записывают хорошую картинку.

Собеседник отмечает: упор стоит делать не столько на красочность картинки, сколько на возможность рассмотреть на записи и стоп-кадрах регистрационные номера интересующих вас машин.

— Например, у брата как-то был очень дешевый регистратор — на его записи прочитать номера машин нереально. Марку и цвет рассмотреть можно, это да. Но только при дневном освещении. Насколько полезен такой видеорегистратор? — Евгений задает риторический вопрос.

Здесь все просто: если в видеорегистраторе хороший чипсет, то производитель настойчиво указывает на такое достоинство. Если чипсетом не хвастается, то приемлемого качества ждать не стоит.

Не менее важная характеристика регистратора — надежность. Под ней мы подразумеваем уверенность в том, нужная запись дорожной ситуации будет создана и сохранена.

— Из личного опыта скажу, что разочаровывают откровенно дешевые видеорегистраторы от подозрительных и неизвестных марок. Постоянства и уверенности в том, что файл будет записан и не потерян маловато. Это тот случай, когда стоит опираться на отзывы в интернете, иначе никак, — подсказывает автолюбитель.

Для себя Евгений отметил, что дорогие марки видеорегистраторов поддерживают обратную связь с потребителями разными способами: предлагают обновления прошивок, ведут общение с пользователями на форумах. В общем, готовы оперативно решать вопросы, если к их продукции будут нарекания.

— Отсутствие или наличие, так скажем, бредовых решений в видеорегистраторе тоже указывает на общее качество изделия. До сих пор встречаются девайсы со встроенной подсветкой: из корпуса торчат несколько инфракрасных светодиодов. Что они могут осветить, находясь в салоне, с позиции лобового стекла? Ничего! — отмечает собеседник. — В лучшем случае осветят силуэт на уровне бампера авто. Я инстинктивно избегаю таких устройств: среди дорогих моделей таких технических решений нет.

Размер имеет значение?

По мнению Евгения, это индивидуальный момент:

— Мне важен, я для себя выбирал максимально компактную модель. Причем также обращал внимание на отсутствие хромированного декора, который блестит и может привлекать внимание воришек. Сейчас у меня видеорегистратор с горизонтально направленным корпусом.

Что значит такое положение корпуса? Это плюс к компактности: в горизонтальной проекции габариты девайса меньше, чем в вертикальной. Субъективно он не выглядит громоздким.

Выбираем крепления: вариантов немного

У приличных видеорегистраторов по умолчанию крепление достаточно надежное.

— Базовое решение — это присоска. Она удобна тем, что видеорегистратор можно в любое время снять или переставить на другую машину или на свое же новое лобовое стекло, — говорит Евгений.

Как всегда, есть минус. Присоска может подвести при перепаде температур:

— У меня прибор на присоске стабильно отваливался дважды в год при наступлении летней жары и при первых сильных морозах. Если присоска некачественная, то она будет отлепляться от стекла постоянно. Но эту ситуацию в ряде случаев можно исправить — нужно обезжирить присоску и участок для нее на лобовом стекле. Мне помогало и надолго.

Более дорогие видеорегистрираторы имеют в комплекте двусторонний скотч для крепления на лобовое стекло. Сейчас у Евгения как раз такой прибор:

— Уже три года сидит как влитой, ничего не боится. Зато, если придется переместить весь комплект видеорегистратора на другую машину или стекло, придется отскребать скотч от стекла, пользоваться какими-то растворителями. Скотч пострадает, придется наклеивать новую полоску. С другой стороны — сейчас это не проблема: в хозмагах есть эти скотчи. Стоят по 10 рублей за рулон в несколько метров. Также у некоторых марок в аксессуарах встречаются новые крепления со скотчем.

Чаще всего крепление видеорегистратора подразумевает быстрое снятие. Это значит, что присоска или крепление на скотче остается на стекле, а сам гаджет снимается из фиксатора (паза/направляющих/магнита). Даже провод питания подводится не в корпус, а в крепление.

— Выходит, что для снятия регистратора достаточно его просто отщелкнуть, а для установки обратно он защелкивается в крепление. Не нужно вынимать провод, не нужно заново лепить прибор на лобовое стекло.

Есть модели, которые как бы встраиваются в пластиковую обивку возле салонного зеркала. Получается интегрированное решение, которое со стороны вообще не выглядит как дополнительное устройство. А есть устройства, которые представляют из себя внутрисалонное зеркало с кучей функций и видеорегистратор с объективом, направленным вперед:

— Эти регистраторы точно не нужны машинам, у которых салонное зеркало обладает автоматическим затемнением и дополнительными функциями вроде подсветки салона и прочих. Такое зеркало непросто отключить, демонтировать и просто жалко им не пользоваться, — поясняет собеседник. — Поэтому комбо-девайсы «салонное зеркало+монитор+видеорегистратор» чаще всего встречаются в бюджетных авто, где салонное зеркало максимально простое и легко снимается, меняется на другое решение.

От чего можно отказаться, чтобы не переплачивать?

— Я бы сказал, что сами по себе функции не увеличивают цену видеорегистратора. Но если это гибридное устройство (типа видеорегистратора с радар-детектором), то, разумеется, цена по сравнению с моделями без него выше, — поясняет собеседник.

Евгений уверен: если видеорегистратор сделан на хорошем чипсете, то в нем много полезных функций и настроек, которые идут полезным бонусом и мало влияют на стоимость.

Но есть пара моментов, от которых все же стоит отказаться.

ИК-подсветка. Есть нюанс: если в обзоре на конкретную модель гаджета окажется, что эта подсветка реально классная и эффективная, то можно задуматься.

Есть нюанс: если в обзоре на конкретную модель гаджета окажется, что эта подсветка реально классная и эффективная, то можно задуматься. Откидной экран. Во-первых, таких устройств у серьезных марок нет. Во-вторых, из-за них видеорегистратор субъективно кажется крупнее. В-третьих, шлейф в таком экране — это лишний участок для поломки или перетирания.

Можно ли как-то неправильно установить регистратор или пользоваться им?

Здесь совет простой: чтобы не допустить ошибок, надо читать инструкцию. Каждый производитель всегда дает правильные рекомендации по установке.

Кстати, даже Xiaomi тоже выпускает видеорегистраторы. Вы знали?