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“Хочу объехать 118 районных центров”: экс-депутат Анна Канопацкая собирала подписи в Пинске
Источник материала: Партизан
Анна Канопацкая, выдвиженец в кандидаты президента Республики Беларусь, посетила пикет по сбору подписей в Пинске. Она встретилась с пинчанами, ответила на злободневные вопросы. А затем принялась собирать подписи с членами своей инициативной группы.
Фото: Першы рэгіён
Весь день лил дождь, но к пяти часам вечера неожиданно распогодилось. В 17.00 на площадке возле супермаркета «АЛМИ» появилась Анна Канопацкая со своей инициативной группой. Ей начали задавать вопросы.
– Что вы скажете по поводу 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского?
– Я не знаю материалов дела. Но если основываться на законе, то все должны иметь равные возможности в период политической компании. Тем более, не допустимо применение силы в период электоральной компании. Я давно в политике и свои сутки уже отсидела. Была на допросах в 2014 году… Недавно за одиночный пикет получила штраф. Намерена обжаловать.
– Женщина может стать президентом Беларуси?
– Женская любовь всеобъемлющая… Никто, кроме женщины не сможет страну вывести из тупика.
– А вы соберёте 100 000 подписей?
– Я уверена, что мне удастся собрать больше. У нас 1313 членов в инициативной группе, учитывая и тех, кто занимается сбором подписей и за границей. Например, в Польше, России, Австрии, Америке, где живут наши люди и обладают такими же правами… В нашей команде – все настоящие бойцы. Все соблюдают закон.
– А сколько вы намерены объехать городов?
– Хочу объехать 118 районных центров.
– А почему посетили Пинск одним из первых?
– Мы уже ездили в Жодино, Столин, Смолевичи, Брест. А Пинск – моя малая родина. Отец из Полесья. Я всё детство провела на Полесье… (Отец Анны – Анатолий Труханович, уроженец Лунинецкого района, которого называли одним из первых долларовых миллионеров).
– Что вы в первую очередь намерены предпринять, когда станете президентом?
–…Предоставить льготы любым производствам в регионах, которые отстают. Возможности работать и зарабатывать. Государство должно создавать условия для комфортного проживания людей. А не репрессиями заниматься…
– Вы за объединение с Западом или с Россией?
– Должны выстраиваться равные партнёрские отношения со всеми странами. А суверенитет вообще не обсуждается – это само собой разумеется.
– Как вы думаете, кто выиграет выборы?
– Я бы здесь не стояла, если бы не верила в свою победу. И не ввязывалась бы в драку…
А вот что говорили люди:
– Мы многодетная семья. У нас четверо детей. Мы хотим перемен. Этот строй изжил себя. Новое поколение будет не пр особлено к этому строю, его нужно менять, – ответил Вячеслав.
– Я два раза голосовала за действующего, потому что я не видела других. А теперь есть из кого выбирать. Подпись поставила, чтобы был выбор у людей. А за Канопацкую – из солидарности, – пояснила Татьяна.
– А что вам не нравится в стране? – поинтересовалась я у другой пары.
– Правление не нравится. Пусть даст попробовать другим людям. Мы пришли сделать что-нибудь: поставить подпись. Это лучше, чем сидеть дома и поливать огурцы. Чтобы потом не было стыдно, – признался Виктор.
– Может наши дети начнут жить по-другому. Мы за мирные перемены, – добавила Ольга.
– Женщина может быть президентом?
– Женщина лучше. А у него нет уважения к женщинам, что значит только фраза: «женщины чистят копыта». Когда я вижу, что люди подходят и подписываются, то радуюсь, что ещё можно что-то изменить. Но всё равно страшновато, – заметила семидесятилетняя Екатерина.
– Что вас не устраивает в Беларуси?
– Всё не устраивает. С 1998 года ездила в Польшу, возила и продавала товар, чтобы выжить. А сейчас езжу один раз в три месяца на несколько дней, чтобы подышать воздухом свободы. И везу обратно одежду, обувь для себя. Я хотела открыть кафе. Хотела развиваться. Но здесь нет никаких льгот. И условия неодинаковые для всех. Если ничего не изменится после выборов, будем готовиться к отъезду в другую страну, – ответила Елена и подошла к флагу, чтобы сфотографироваться.
– Почему вы поставили подпись за Анну Канопацкую?
– Пугает, что и у неё найдут 900 000 тысяч долларов. И снимут. А я хочу перемен, чтобы чувствовать себя в своей стране свободным гражданином. И чтобы не вызывали в милицию и не предлагали дать госслужащему взятку под угрозой разорения бизнеса. Чтобы были реформы, а не глупые модернизации деревообработки и цементной отрасли. Я воин-интернационалист. Воевал в Афганистане в 1984-85 г.г. И теперь мы лишены практически всех льгот и социальной поддержки, – высказался Сергей Михайлович.
На аналогичный вопрос Ростислав Николаевич ответил так:
– Мне нравятся девчата.
– А перемены будут?
-100% будут перемены. Или, по крайней мере, нервы потреплют капитально…
А Ирина ответила:
– А я верю женщинам. Они более уважительно относятся к людям…
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Анна Канопацкая, выдвиженец в кандидаты президента Республики Беларусь, посетила пикет по сбору подписей в Пинске. Она встретилась с пинчанами, ответила на...
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