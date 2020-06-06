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Александр Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
06.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Особый акцент Президент сделал и на промышленной сфере города
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки дал ряд дополнительных поручений по дальнейшему развитию и благоустройству Могилева, передает корреспондент
«Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Город должен быть красивым», — сказал Александр Лукашенко, заслушав доклад мэра Владимира Цумарева.
Он отметил, что работы по благоустройству проведены и в других областных центрах, жителям которых есть чем гордиться.
Особый акцент Президент сделал и на промышленной сфере города, поручив провести в этом плане ревизию.
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Особый акцент Президент сделал и на промышленной сфере города Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки дал ряд дополнительных...
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