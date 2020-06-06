Александр Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева

Источник материала: Вороновская газета

Могилева" width="600" height="335">



Особый акцент Президент сделал и на промышленной сфере города

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки дал ряд дополнительных поручений по дальнейшему развитию и благоустройству Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

«Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Город должен быть красивым», — сказал Александр Лукашенко, заслушав доклад мэра Владимира Цумарева.

Он отметил, что работы по благоустройству проведены и в других областных центрах, жителям которых есть чем гордиться.

Особый акцент Президент сделал и на промышленной сфере города, поручив провести в этом плане ревизию.

https://www.belta.by/