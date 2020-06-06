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Александр Лукашенко встретится с активом Могилевской области

06.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко встретится с активом Могилевской области

Президент совершит сегодня рабочую поездку в Могилев

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилев, сообщает БЕЛТА.

Глава государства сначала ознакомится с благоустройством городского парка «Подниколье», посетит Свято-Никольский женский монастырь.

Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и выполнении поручений по благоустройству Могилева.

Затем запланирована встреча Александра Лукашенко с активом Могилевской области, которая пройдет на базе Белорусско-Российского университета.

https://www.belta.by/

 
Теги: Могилев
 
 
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Президент совершит сегодня рабочую поездку в Могилев Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилев, сообщает БЕЛТА. Глава...
 
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