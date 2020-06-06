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Александр Лукашенко встретится с активом Могилевской области
06.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент совершит сегодня рабочую поездку в Могилев
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилев, сообщает
Глава государства сначала ознакомится с благоустройством городского парка «Подниколье», посетит Свято-Никольский женский монастырь.
Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и выполнении поручений по благоустройству Могилева.
Затем запланирована встреча Александра Лукашенко с активом Могилевской области, которая пройдет на базе Белорусско-Российского университета.
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Президент совершит сегодня рабочую поездку в Могилев Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилев, сообщает БЕЛТА. Глава...
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