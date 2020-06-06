На видео показали первое самостоятельное применение белорусскими пилотами Су-30 СМ

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах летчики на истребителях Су-30 СМ приступили к решению задач боевого применения. Видео опубликовано на канале «Воен-ТВ». Как следует из описания, наземные цели на полигоне авиаторы поражают авиабомбами, неуправляемыми ракетами и снарядами 30-миллиметровых пушек.





Напомним, первые Су-30 СМ прибыли в Беларусь в ноябре прошлого года. Контракт между нашей страной и Россией заключили в 2017 году. Решение взять Су-30 СМ на вооружение приняли после научно-исследовательских работ по созданию облика армии Беларуси на среднесрочную перспективу.

Модификация истребителя Су-30 СМ была разработана на базе индийской модификации Су-30 МКИ. Обновленный истребитель поднялся в небо в сентябре 2012 года. Истребитель поставляется в российские и казахстанские ВВС. Первые четыре истребителя Су-30 СМ из 12 запланированных поступили в Беларусь в ноябре прошлого года. Всего поставки выполнят за три года.