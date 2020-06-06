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Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

06.06.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как своими руками сделать самый обычный двор привлекательным? Об этом знают жильцы трёхэтажного дома в центре Бреста — на Коммунистической, 17.

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

На его территории ловишь себя на мысли, будто находишься в оазисе из зелени и цветов. Люди со вкусом облагородили придомовую территорию, сделали её чистой и уютной. Здесь стоят лавочки и качели. Дом утопает в лозах винограда и вьющихся розах, бутоны которых распустятся совсем скоро. Во дворе сад, клумбы, украшенные цветами, и великолепные кустарники… Дух захватывает от такой красоты. Начинаешь ещё больше восхищаться людьми, которые так умело и с любовью смогли создать райский уголок природы.

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Анна Венцель живёт в первом подъезде этого дома. Она не первый год занимается благоустройством двора и знает в этом деле толк – приучена к красоте с детства. «Я родилась в Украине, в одной из самых живописных и экологически чистых областей — Полтавской, — рассказывает Анна Дмитриевна. — Наш дом находился на горе. Внизу были поля цветущих калужниц и фиалок. Поэтому я всегда любила цветы и не понимаю тех, кто относится к ним равнодушно. Уверена, они созданы для того, чтобы душе человека было приятно, он мог чем-то умиляться».

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Отец нашей собеседницы был военным. Их семья переехала в Брест. Здесь Анна окончила медицинское училище и вышла замуж. «У мужа была общественная работа, — продолжает она, — я занималась бытом и сыновьями. Времени на увлечения не хватало. Хотя как только мы переехали на Коммунистическую, я сразу обратила внимание на огромную яму под балконом, заросшую крапивой. Захотелось облагородить это место. Я принялась за работу. Привезли землю, я сделала клумбу и посадила цветы».

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Заняться плетистыми розами Анна Дмитриевна решила, когда побывала в гостях у друзей семьи. «До сих пор вижу перед собой их дом – весь в розах. Цветы укрывали даже крышу, — говорит она. — Я была в восторге. Мне захотелось, чтобы и наш дом утопал в цветах. Знакомая дала мне саженцы, которые я посадила во дворе».

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Инициативу нашей собеседницы поддержали и другие жильцы дома. Среди них были и мужчины, как, к примеру, Сергей Бобунов. Благодаря энтузиастам двор расцвел и заблагоухал ароматами роз. Заслуги жильцов не раз были отмечены – они становились победителями смотра-конкурса по благоустройству Ленинского района. «Люди приходили к нам просто полюбоваться, — продолжает Анна Венцель. — Несколько раз под окнами приходилось видеть, как фотографировали молодоженов».

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Анна Дмитриевна ухаживает за двором семнадцать лет. За это время многое было сделано: одних только деревьев посажено четырнадцать. «Сегодня уже здоровье не то, — признаётся она. — Хочется кому-то передать в наследство то, чем я занимаюсь, так как бросить всё на произвол судьбы я не могу».

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Каких цветов здесь только нет… Розы и хризантемы, мальва и керия, лилии и пионы, ирисы, волжанка, платикодон… Глаза разбегаются. Балконы украшены бутонами роз, кое-где уже появились цветы. Скоро всё зацветет яркими красками, и аромат цветов снова будет манить сюда прохожих.

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Помимо всего, Анна Дмитриевна ещё хорошо рисует. Некоторое время она посещала занятия в Институте третьего возраста. На стенах её квартиры – картины маслом и лентой, на которых изображены родные и близкие женщины, Брест и, конечно же, цветы.

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

Возможно, это самый уютный двор в Бресте - на Коммунистической, 17

В завершение беседы Анна Венцель добавила, что Брест очень чистый и красивый город. Порядок и красота должны быть в каждом дворе. И это не только забота работников жилищно-коммунального хозяйства, но и самих жильцов. Каждый может внести свою лепту в его благоустройство. Ведь главное делать, а не просто говорить.

 
Теги: Брест
 
 
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  Как своими руками сделать самый обычный двор привлекательным? Об этом знают жильцы трёхэтажного дома в центре Бреста — на Коммунистической, 17. На его территории...
 
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