Как художник-модельер переехала в деревню и стала дауншифтером

Источник материала: Виртуальный Брест

Коренные горожане Татьяна Садовничек и Вадим Добжинский перебрались в деревню задолго до того, как дауншифтинг стал трендом. Это сейчас количество желающих «самоизолироваться» на свежем воздухе растет как на дрожжах, а еще несколько лет назад сменить городскую прописку на сельский домик без удобств многим казалось вселенской глупостью.





Родные и друзья крутили пальцем у виска и давали этой затее максимум года два. Тем не менее прошло уже шесть лет, а энтузиазм ребят не угас: весной и летом все силы брошены на огород и «зоопарк», а осень и зима – время для творчества.





Шесть лет назад Татьяна Садовничек перевезла в небольшую деревушку Кустовичи, что в Кобринском районе, не только гору чемоданов с вещами, но и свое главное сокровище – ремесленную мастерскую «ЗайУшки». Девушка шьет всем известных мишек Тедди и прочих плюшевых милашек.

– К такому жизнь меня не готовила, – хохочет она, когда речь заходит о ее маленьком бизнесе, – ведь словосочетание «мягкие игрушки» всегда ассоциировалось у меня с самопальными зверюшками от жлобинских бабушек. Но, увидев однажды Тедди, я раз и навсегда поменяла свое мнение.





До собственной мастерской Татьяна работала художником на швейной фирме в Кобрине, участвовала в модных показах, фотографировала свадьбы и периодически искала себя в самых разных творческих направлениях. Переезд в деревню, где тяжелый физический труд главнее вдохновения, никогда не входил в ее планы. На этот шаг подбил муж, который, несмотря на свое образование, о сельских буднях имел не слишком большое представление.

– Вадим – тракторист, имеющий все категории, а также отличный экскаваторщик и специалист по электрике, но в данный момент работает отделочником. Короче, мастер на все руки, – хозяйка презентует резюме супруга в его отсутствие. Так сложилось, что он редко теперь бывает дома, всё больше ездит по командировкам.

– Пока наш папа «путешествует», мы с дочкой остаемся здесь за главных. А ведь это он затащил меня сюда, – шутя, надувает губы девушка. – Постоянно приводил несерьезные, но в то же время веские аргументы: «Таня, у нас съемная квартира, где мы живем с двумя собаками и кошкой. А в деревне будет простор, свежий воздух, сами себе хозяева». Я, наверное, была под гипнозом, когда повелась. Ведь если бы знала, какой фронт ремонтных работ нам предстоит, никакими коврижками меня бы сюда не заманили! Всё было, как в фильмах-антиутопиях: обшарпанные стены, туалет – на улице, душ – у мамы в Кобрине.





Старенький домик с 47-ю сотками, который уже пережил не одну волну капитальных преображений, подарила Танина мама, его она купила еще в начале 1990-х «под дачу». А потом сюда как-то приехала отдохнуть в отпуск бабушка, которая в то время работала в Бресте главным инженером на швейной фирме «Надзея».

– Бабуля так отдохнула здесь, что решила досрочно выйти на пенсию и осесть в деревне, – смеется собеседница Zarya.by. – В Кустовичах она прожила 15 лет, но потом «бежала» отсюда в город, как с каторги: возраст уже, и самой в деревне очень тяжело. Поэтому больше всех от нашего переезда была в шоке именно бабушка. Хотя и мы сами, наверное, до конца не верили, что дело выгорит.





В Кустовичах, где каждый друг друга знает с пеленок (а по Таниным подсчетам, здесь проживает человек двести), новоселов встретили настороженно.

– В принципе, мы были готовы к этому: бабушка безвылазно прожила здесь 15 лет, и все ее знали не как Софью Ивановну, а как дачницу, – говорит она. – Да, соседи здороваются, улыбаются, но своими мы пока так и не стали. Это трудно в деревне. Но мы не расстраиваемся, ведь ехали сюда не к людям, а в конкретный двор.





На первых порах, пока шел ремонт и повсюду стояла пыль столбом, ни о каком ремесленничестве не могло быть и речи. Но дом требовал постоянных финансовых вложений, и так в Таниной трудовой появилась еще одна запись.

– Другой работы в деревне нет – либо на ферму, либо… на ферму, – улыбается она. – Да, мне предлагали в соседнем колхозе сидеть за компьютером, но за гораздо меньшие деньги, поэтому я и пошла в телятницы. Хватило меня, правда, всего на полгода, потому что человек, который любит животных так, как я, не в силах выдержать это.





Сегодня Таня активно помогает волонтерам выхаживать бездомных собак и кошек, которых с незавидным постоянством «подбрасывают» в Кустовичи, и пристраивать четверолапых в добрые руки.

Видимо, по причине большой любви к братьям нашим меньшим не получилось у супругов построить и фермерскую карьеру.

– Над нашим «хозяйственным» подходом смеялись все соседи: вот это фермеры, растят до естественной смерти. Ведь у нас от старости умерли даже некоторые бройлерные цыплята, – признается девушка.





Таня и Вадим, однако, не вегетарианцы. Для своих собственных нужд, а не на продажу, растят барашков. Правда, есть в их небольшой отаре одна неприкосновенная овечка – Бамблби.

– Она сама к нам пришла, сама и уйдет, – философствует Таня. – Бамблби мы нашли одиноко пасущейся в центре города, поиски хозяев не увенчались успехом, и мы решили спасти малышку. Ягненок у нас рос среди котов и собак, поэтому очень долго вел себя не так, как заложено природой.





Сегодня в «зоопарке» у ребят живут на правах любимых питомцев, а не источника «ценного меха и 3 – 4 килограммов диетического легкоусвояемого мяса», и два кролика. С разведением пушистиков у супругов, увы, также не задалось.

Во время нашего разговора во дворе дружно мекают козы – «бабушка», «мама» и трое малышей. Родоначальницу «стаи» продавец категорически не советовал брать: не молочная, будет давать максимум стакан молока. Но Таню этим было не испугать: сердце сжималось от жалости, что рогатая так и не приглянется никому.

– «Паршивая» козочка и вправду дает немного молока – максимум литра два за день, но нам хватает. Мы делаем творожный сыр, йогурт, масло – в прошлом году купили сепаратор. А в планах варить еще и твердые сорта сыра.





Таня и Вадим пекут сами хлеб. Яйца несут куры. Овощи – из огорода. Правда, с утра и до вечера «городские» не потеют на грядках – картошку, например, приноровились сажать под солому.

– О, это самый полезный лайфхак, который мы узнали от опытных садоводов, – не нарадуется хозяйка. – У меня, наверное, еще в детстве случился «передоз» от работы на картофельном поле: прополи, собери жука. А сейчас золотое время: посадил – и забыл до осени.

Таня не скрывает, что они с супругом часто подсматривают идеи у блогеров на ютубе или в инстаграме, очень многому у них учатся.

– Мы даже проверили знаменитый эксперимент с перепелятами: возможно ли вывести птенцов из магазинных яиц в домашнем инкубаторе? И это действительно реально! Когда я впервые услышала долгожданное «чирик», своим ушам не поверила, – вспоминает она. – А в этом году я решила последовать примеру брестского блогера Кирилла Кветки – вырастить хлопок из семян. Посмотрим, что из этого выйдет!





Татьяна говорит, что каждый день чему-то учится в деревне. Здесь она, например, впервые взялась за косу и разделалась на раз-два с густым и высоченным, с человеческий рост, бурьяном, который оккупировал участки соседских стариков. После этого ручная косьба уже больше не страшит девушку, которая раньше орудовала максимум иголкой, а теперь с большим удовольствием и легкостью при помощи косы добывает провиант для своего «зоопарка».

– Для полноценной жизни в деревне нам не хватает только машины. У нас была, но сломалась как раз в тот день, когда я узнала, что жду ребенка, – говорит Таня. – В школьное время автобус ходит ежедневно, а вот начиная с лета – лишь четыре дня в неделю. Поэтому трудно решать какие-то элементарные бытовые вопросы: например, возить «зоопарк» к ветеринару. А так мы ни в чем здесь не нуждаемся. Развлечения на каждом шагу: очень любим с дочкой устраивать фотоохоту за пернатыми по лугам. Конечно, Вадим периодически «отпускает» нас на недельку потусить в Кобрин. Первые два-три дня мы балдеем, а потом жутко хочется домой, несмотря на массу нюансов, связанных с постоянной стройкой и хлопотами о «зоопарке». Хотя не исключаю, что, когда дочке исполнится лет 16, она может заявить нам: «Мама, папа, вы все-таки сумасшедшие», а потом возьмет и рванет в город.











