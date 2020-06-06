Житель Минского района получил 20 лет колонии за жестокое убийство матери

10 ноября 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что в одной из комнат коммунальной квартиры в агрогородке Гатово обнаружено тело 68-летней хозяйки. По горячим следам был задержан ее сын. Как удалось установить следствию, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 7 ноября во время ссоры со своей матерью нанес ей не менее 25 ударов руками, ногами и ножом. От тяжких телесных повреждений женщина скончалась.





А ее сына приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Мужчина также пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.