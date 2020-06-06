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Житель Минского района получил 20 лет колонии за жестокое убийство матери

06.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский областной суд вынес приговор жителю Минского района за жестокое убийство матери, сообщает БЕЛТА.

10 ноября 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что в одной из комнат коммунальной квартиры в агрогородке Гатово обнаружено тело 68-летней хозяйки. По горячим следам был задержан ее сын. Как удалось установить следствию, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 7 ноября во время ссоры со своей матерью нанес ей не менее 25 ударов руками, ногами и ножом. От тяжких телесных повреждений женщина скончалась.

А ее сына приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Мужчина также пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
 
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Минский областной суд вынес приговор жителю Минского района за жестокое убийство матери, сообщает БЕЛТА.
 
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