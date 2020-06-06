Wildberries накажут за нарушение прав потребителей

Источник материала: ОНТ

На основании многочисленных жалоб граждан по поводу отсутствия возможности оплаты заказов наличными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило о нарушении компанией «Вайлдберриз» прав потребителей. Об этом сообщили в министерстве.

Ведомством установлено нарушение ООО «Вайлдберриз» требований 1 и 2 пунктов закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и 29 пункта Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Ранее пользователи не раз жаловались на данную интернет-площадку, которая установила обязательную предоплату товаров при их заказе онлайн. Тогда Wildberries было выдано предписание об устранении нарушений по указанным статьям, однако руководством компании никаких мер предпринято не было – судя по повторным жалобам и информации на сайте.

Официальный представитель компании был вызван в министерство для составления протоколов об административных правонарушениях по статьям 23.1 (неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания) и 12.17 (нарушение закона о торговле и защите прав потребителей) КоАП.

Фото: © Fotolia / Santiago Cornejo

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