ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Wildberries накажут за нарушение прав потребителей

06.06.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Wildberries накажут за нарушение прав потребителей

На основании многочисленных жалоб граждан по поводу отсутствия возможности оплаты заказов наличными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило о нарушении компанией «Вайлдберриз» прав потребителей. Об этом сообщили в министерстве.

Ведомством установлено нарушение ООО «Вайлдберриз» требований 1 и 2 пунктов закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и 29 пункта Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Ранее пользователи не раз жаловались на данную интернет-площадку, которая установила обязательную предоплату товаров при их заказе онлайн. Тогда Wildberries было выдано предписание об устранении нарушений по указанным статьям, однако руководством компании никаких мер предпринято не было – судя по повторным жалобам и информации на сайте.

Официальный представитель компании был вызван в министерство для составления протоколов об административных правонарушениях по статьям 23.1 (неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания) и 12.17 (нарушение закона о торговле и защите прав потребителей) КоАП.

Фото: © Fotolia / Santiago Cornejo  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании многочисленных жалоб граждан по поводу отсутствия возможности оплаты заказов наличными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как художник-модельер переехала в деревню и стала дауншифтером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика