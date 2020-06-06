Николай Кравчук: «Сохранить коллектив, обеспечить людей достойной зарплатой»

Источник материала: Полесская правда



Не особо рискуя ошибиться, возьмусь предположить, что он состоялся бы в любой профессии и точно не был бы там последним. Потому как в характере начальника филиала ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой» Николая Ивановича Кравчука есть то, что обычно именуется мужским стержнем, этаким сплавом упорства и стремления достигать поставленной цели, какой бы трудной она не выглядела. Что он, совсем еще молодой, чуть за сорок, человек, не устает постоянно демонстрировать.

Руководителями не рождаются, ими становятся – это как раз про него, шаг за шагом идущего вверх по карьерной лестнице исключительно благодаря собственному профессионализму, трудолюбию и искреннему уважению к людям рабочих специальностей.

Чтобы убедиться в правильности сказанного, достаточно пройтись по основным вехам биографии начальника ПМК-58. Вот посмотрите: коренной пинчанин, он сразу после окончания СШ № 9 поступил… в ПТУ-161. Не в университет, не в вуз, а в скромное училище механизации. Причем сделал это осознанно, отчетливо наметив дальнейшую перспективу своей будущей жизни. За год учебы овладел специальностями бульдозериста и экскаваторщика, что впо-следствии очень пригодилось ему во время учебы сначала в Пинском государственном индустриально-педагогическом колледже, а затем в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в Горках. В трудовой книжке в графе «место работы» значится единственная

запись с 2005 года – «ПМК-58 РУП «Пинскводстрой». Причем, прошу учесть, что это было время, не самое удачное для мелиорации. После развала Советского Союза был ликвидирован некогда могущественный Главполесьеводстрой, что поставило под удар всю отечественную отрасль.

На мелиораторов комом с горы обрушились доселе не известные проблемы с техникой, заказами, финансированием. И нужно было крепко верить в свою звезду, чтобы не изменить профессии в поисках чего-нибудь более хлебного и спокойного.

Считается неэтичным сравнивать работу нынешнего начальника с работой его предшественников. Да я и не собираюсь этого делать, тем более что и раньше ПМК-58 руководили настоящие профессионалы, много сделавшие для развития предприятия. Но все же хочешь-не хочешь, а приход на должность начальника Николая Ивановича Кравчука стал в определенном смысле событием переломным. Пройдя через всевозможные оптимизации, реорганизации и прочие организационные изменения, значительно поредевший коллектив мелиораторов смог не только выйти на прежние позиции, но и сделать значительный шаг вперед, на чем не остановился и сохранил тенден-

цию к росту всех производственных показателей в буквальном смысле ежегодно. И так вплоть до 2019 года, который вывел пинских мелиораторов на лидирующие позиции не только местного, но и областного уровня, а начальник ПМК-58 удостоился чести быть занесенным на районную Доску почета. Победные показатели выглядят следующим образом: за 2019 год предприятие выполнило объемов подрядных работ и услуг на 5 274 тысячи рублей, или 147,5 процента к уровню прошлого года. Процент выполнения работ по водохозяйственному строительству вырос по сравнению с прошлым годом с 30,4 до 42 процентов. В течение 2019 года ПМК-58 строила дома в Пинском районе для многодетных семей по указам Президента № 240 и № 13, строила и реконструировала молочно-товарные фермы для сельскохозяйственных организаций (филиал «Невель», ОАО «Оснежицкое»), работала на расчистке просек под линии элек-тропередачи. А вообще коллективом выполнены все доведенные показатели. Получено 170 тысяч рублей чистой прибыли. Но, повторюсь, останавливаться на достигнутом мелиораторы не собираются. Портфель заказов на 2020 год еще формируется. ПМК-58 активно участвует в тендерах, проводит мониторинг рынка предложений. Сегод-

ня мелиораторы выполняют работы по реконструкции фермы № 1 в ОАО «Оснежицкое». Продолжаются работы на объекте «Реконструкция мелиоративных систем «Молодово – Багновцы» и «Клетная» в ОАО «Валище». Сделана ставка на мелиоративный объект «Реконструкция летнего польдера в ОАО «Парохонское». Намечается объект «Реконструкция шлюза» на реке Оресса Минской области.

Помимо конкретных цифр, главными задачами текущего года Н.И. Кравчук видит сохранение трудового коллектива, обеспечение людей работой и достойной заработной платой. Но… с выполнением обязательных условий: рост заработной платы возможен только в пределах роста производительности труда. У начальника на этот счет есть четкий план, следуя которому рост экономики может быть обеспечен за счет улучшения организации труда, сокращения потерь рабочего времени, продуманного использования энергонасыщенной техники, топлива, запчастей и материалов и так далее.

В завершение этих заметок – выдержка из справки-характеристики начальника ПМК-58:

«Н.И. Кравчук качественно выполняет свои должностные обязанности. Его подход к работе отличается профессионализмом, полнотой знаний в решении вопросов экономического, технического, правового характера. За период работы зарекомендовал себя инициативным, грамотным специалистом, умелым организатором. В сложных ситуациях всегда находит компромиссное решение. Требователен к подчиненным и коллегам, принципиален в отстаивании профессиональных взглядов. Всегда сохраняет оптимизм, способен создавать благоприятный настрой в коллективе, что благотворно влияет на его сплочение».

А всё вместе дает нам основание утверждать, что директорский корпус Пинщины пополнился еще одним руководителем высокого уровня, молодым и перспективным.

Юрий Сергеев

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