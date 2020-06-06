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Николай Кравчук: «Сохранить коллектив, обеспечить людей достойной зарплатой»
06.06.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Руководителями не рождаются, ими становятся – это как раз про него, шаг за шагом идущего вверх по карьерной лестнице исключительно благодаря собственному профессионализму, трудолюбию и искреннему уважению к людям рабочих специальностей.
Чтобы убедиться в правильности сказанного, достаточно пройтись по основным вехам биографии начальника ПМК-58. Вот посмотрите: коренной пинчанин, он сразу после окончания СШ № 9 поступил… в ПТУ-161. Не в университет, не в вуз, а в скромное училище механизации. Причем сделал это осознанно, отчетливо наметив дальнейшую перспективу своей будущей жизни. За год учебы овладел специальностями бульдозериста и экскаваторщика, что впо-следствии очень пригодилось ему во время учебы сначала в Пинском государственном индустриально-педагогическом колледже, а затем в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в Горках. В трудовой книжке в графе «место работы» значится единственная
На мелиораторов комом с горы обрушились доселе не известные проблемы с техникой, заказами, финансированием. И нужно было крепко верить в свою звезду, чтобы не изменить профессии в поисках чего-нибудь более хлебного и спокойного.
Считается неэтичным сравнивать работу нынешнего начальника с работой его предшественников. Да я и не собираюсь этого делать, тем более что и раньше ПМК-58 руководили настоящие профессионалы, много сделавшие для развития предприятия. Но все же хочешь-не хочешь, а приход на должность начальника Николая Ивановича Кравчука стал в определенном смысле событием переломным. Пройдя через всевозможные оптимизации, реорганизации и прочие организационные изменения, значительно поредевший коллектив мелиораторов смог не только выйти на прежние позиции, но и сделать значительный шаг вперед, на чем не остановился и сохранил тенден-
Помимо конкретных цифр, главными задачами текущего года Н.И. Кравчук видит сохранение трудового коллектива, обеспечение людей работой и достойной заработной платой. Но… с выполнением обязательных условий: рост заработной платы возможен только в пределах роста производительности труда. У начальника на этот счет есть четкий план, следуя которому рост экономики может быть обеспечен за счет улучшения организации труда, сокращения потерь рабочего времени, продуманного использования энергонасыщенной техники, топлива, запчастей и материалов и так далее.
В завершение этих заметок – выдержка из справки-характеристики начальника ПМК-58:
А всё вместе дает нам основание утверждать, что директорский корпус Пинщины пополнился еще одним руководителем высокого уровня, молодым и перспективным.
Юрий Сергеев
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