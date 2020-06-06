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БРСМовцы случайно набросились на главного сборщика подписей за Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Вчера Минску доказали, что пикеты по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко в кандидаты – это реальность. Первый такой массовый пикет
Неподалеку стоял Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси и глава штаба Лукашенко. Он отвечал на вопросы журналистов, заявляя, что в поддержку президента собрано уже больше миллиона подписей (все якобы оставлены добровольно), и работа на этом не остановится. И тут к Орде подскочили те же БРСМовцы: судя по всему, они просто спутали его с кем-то из альтернативных кандидатов. «Сколько вам заплатили за эфир?» – набросились они на Орду. «На ваши гадости отвечать не буду», – растерялся тот. Момент попал на видео:
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Вчера Минску доказали, что пикеты по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко в кандидаты – это реальность. Первый такой массовый пикет прошел у входа в...
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