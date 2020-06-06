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БРСМовцы случайно набросились на главного сборщика подписей за Лукашенко

06.06.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера Минску доказали, что пикеты по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко в кандидаты – это реальность. Первый такой массовый пикет прошел у входа в столичный ТЦ Dana Mall: как говорили очевидцы, большую часть людей привезли к назначенному месту на автобусах, чтобы создать видимость толпы. Вскоре на этих же автобусах их и увезли. В куче народа можно было заметить и активистов БРСМ (их привел с собой депутат-коммунист Сергей Клишевич), которые в какой-то момент начали преследовать корреспондента «Свободы» и пытались сорвать ему стрим, повторяя один и тот же вопрос: «Сколько вам заплатили за сюжет?» Но чуть позже что-то пошло не по плану.

Неподалеку стоял Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси и глава штаба Лукашенко. Он отвечал на вопросы журналистов, заявляя, что в поддержку президента собрано уже больше миллиона подписей (все якобы оставлены добровольно), и работа на этом не остановится. И тут к Орде подскочили те же БРСМовцы: судя по всему, они просто спутали его с кем-то из альтернативных кандидатов. «Сколько вам заплатили за эфир?» – набросились они на Орду. «На ваши гадости отвечать не буду», – растерялся тот. Момент попал на видео:

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера Минску доказали, что пикеты по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко в кандидаты – это реальность. Первый такой массовый пикет прошел у входа в...
 
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