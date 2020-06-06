Виктор Бабарико заявил, что собрал 100 тысяч подписей

Источник материала: Tut.by

Инициативная группа Виктора Бабарико собрала 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты. Об этом претендент в президенты рассказал на встрече в Бресте.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%. Стоит отметить, что группу Бабарико собирал через соцсети — нужно было лишь заполнить форму с указанием своих паспортных данных.

На сегодня, помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент — Александр Лукашенко. Он собрал «порядка 1 миллиона подписей» .