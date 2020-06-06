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Виктор Бабарико заявил, что собрал 100 тысяч подписей

06.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициативная группа Виктора Бабарико собрала 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты. Об этом претендент в президенты рассказал на встрече в Бресте.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%. Стоит отметить, что группу Бабарико собирал через соцсети — нужно было лишь заполнить форму с указанием своих паспортных данных.

На сегодня, помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент — Александр Лукашенко. Он собрал «порядка 1 миллиона подписей».

 
Теги: Брест
 
 
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До этого порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент - Александр Лукашенко. Он собрал «порядка 1 миллиона подписей».
 
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