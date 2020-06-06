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Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

06.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев. Президент в целом положительно оценил работы по развитию и благоустройству города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

Главе государства также доложили о социально-экономическом развитии области в целом. Отдельной темой доклада стал вопрос наведения порядка в Могилеве: это капитальный ремонт площади Славы, строительство новой школы на более чем тысячу мест и родильного дома.

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

Речь шла и о появившемся парке Подниколье. Пару лет назад здесь было заброшенное место. Сегодня на территории больше чем в 90 гектаров оборудовали вечный спуск с фонтанами, детской площадкой, фотозонами, тренажерами, проложили пешеходные и велосипедные дорожки. Проект будут развивать и дальше. Так, архитекторы планируют разместить в парке еще ресторанный комплекс, амфитеатр и аттракционы.

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

Ознакомился Президент и с планами города по строительству ряда объектов. В их числе – кардиохирургический корпус Могилевской областной больницы и поликлиники в районе Казимировка. Александр Лукашенко отметил, что работу по благоустройству города надо продолжать. Особое внимание Президент обратил на промышленную сферу, поручив провести ревизию производственных площадей.

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки, а сейчас это надо все объединить такой же красотой, как эти центры. Чтобы не отдельные были, а чтобы (комплекс – прим. ред.). Город должен быть красивым.

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

Я же говорил тебе три-четыре года назад, что мы привели все города в порядок, а Могилев отстал. Просто как-то даже неудобно было. Последним объектом, где нам надо было подтянуться, был Брест. К празднику Бреста мы и Брест привели серьезно в порядок. Поэтому сегодня областные центры… есть населению чем гордиться, это большое дело.

И не стремитесь очень высокие здания строить. Земли у нас хватает, не надо строить высокие здания. Какое желание у человека жить на двадцатом или тридцатом этаже? Я думаю, что одиннадцать этажей, как это у нас обычно было, достаточно.

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

Но самое главное для вас – это промышленные предприятия. Я же вижу и знаю эти предприятия, начина от «Трансмаш», потом «Строммаш», да и между ними эти предприятия. Надо их в порядок приводить, а пустующие здания производственные (они очень мощные) – надо подумать, что мы там будем развивать. Надо провести ревизию промышленности города Могилева, и лично мне доложишь, что мы там будем делать на этих площадях, как будем занимать эти площади. Нельзя потерять промышленные эти точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилев и будут работать. Поможем льготами, кредитом поможем. Но надо разворачиваться.

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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев. Президент в целом положительно оценил работы по...
 
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