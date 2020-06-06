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Борис Тасман: «Угроза расстрелять свой народ – новая ступень дикости»
Источник материала: Партизан
Известный спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о происходящем в стране.
«4 июня будет помечен в нашей истории коричневым цветом. Обыски и аресты десятков людей, виновных лишь в том, что у них собственное мнение о ситуации в стране и будущем Беларуси, напоминают события 30-х годов в Германии и Советском Союзе.
900 тысяч долларов, ружье, радиостанция у Тихановского – намек на госизмену? Дальше, нам, вероятно, расскажут о заказчиках, идеологах, агентурной сети и т. д? А потом – снятие с выборной дистанции жены «преступника», долгое следствие, тюремное заключение и бог знает какой приговор?
Видимо, чтобы и остальные тряслись в ожидании стука в дверь, напоминание о расстреле в Андижане. Угроза расстрелять свой народ – новая ступень дикости и безнаказанности диктаторской тирании. И это в Беларуси, стране, потерявшей треть населения в фашистской бойне. Вот цена лукашенковской памяти о войне и его параду Победы. И это в год 75-летия окончания Второй мировой...
Не бывает худа без добра. Теперь выбор каждого белоруса станет еще более явным и определенным», – написал Борис Тасман в своем Facebook.
Отметим, что 4 июня Александр Лукашенко на совещании по кадровым вопросам в правительстве рассказал о действиях президента Таджикистана Эмомали Рахмона и умершего в 2016 году президента Узбекистана Ислама Каримова:
«Мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей. Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну так мы напомним».
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Известный спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о происходящем в стране.
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