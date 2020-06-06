ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борис Тасман: «Угроза расстрелять свой народ – новая ступень дикости»

06.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о происходящем в стране.





«4 июня будет помечен в нашей истории коричневым цветом. Обыски и аресты десятков людей, виновных лишь в том, что у них собственное мнение о ситуации в стране и будущем Беларуси, напоминают события 30-х годов в Германии и Советском Союзе.

900 тысяч долларов, ружье, радиостанция у Тихановского – намек на госизмену? Дальше, нам, вероятно, расскажут о заказчиках, идеологах, агентурной сети и т. д? А потом – снятие с выборной дистанции жены «преступника», долгое следствие, тюремное заключение и бог знает какой приговор?

Видимо, чтобы и остальные тряслись в ожидании стука в дверь, напоминание о расстреле в Андижане. Угроза расстрелять свой народ – новая ступень дикости и безнаказанности диктаторской тирании. И это в Беларуси, стране, потерявшей треть населения в фашистской бойне. Вот цена лукашенковской памяти о войне и его параду Победы. И это в год 75-летия окончания Второй мировой...

Не бывает худа без добра. Теперь выбор каждого белоруса станет еще более явным и определенным», – написал Борис Тасман в своем Facebook.

Отметим, что 4 июня Александр Лукашенко на совещании по кадровым вопросам в правительстве рассказал о действиях президента Таджикистана Эмомали Рахмона и умершего в 2016 году президента Узбекистана Ислама Каримова:

«Мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей. Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну так мы напомним».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о происходящем в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Кравчук: «Сохранить коллектив, обеспечить людей достойной зарплатой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика