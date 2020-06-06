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Первый танкер с американской нефтью для Беларуси разгружается в Клайпеде
Источник материала: ОНТ
Танкер, перевозивший американскую нефть для Беларуси, прибыл в порт Клайпеды, сейчас идет разгрузка. Об этом
Танкер с нефтью сорта Bakken 16 мая вышел из порта Beaumont в Техасе и поздно вечером в пятницу 5 апреля прибыл в Клайпеду. Он перевез 77 тыс. тонн «черного золота».
После разгрузки нефть по железной дороге будет доставлена на Новополоцкий «Нафтан». В концерне уточнили, что дорога займет примерно 10 дней.
Ранее сообщалось, что сделка была заключена при участии американского энергетического трейдера United Energy Trading при поддержке американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.
Его слова
В «Белнефтехиме» уточнили, что это уже 12-я танкерная поставка альтернативной нефти для Беларуси с начала текущего года, общий объем танкерных поставок преодолел планку в 1 млн. тонн.
Фото: БелТА
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Танкер, перевозивший американскую нефть для Беларуси, прибыл в порт Клайпеды, сейчас идет разгрузка. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим» корреспонденту...
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