Первый танкер с американской нефтью для Беларуси разгружается в Клайпеде

Источник материала: ОНТ

Танкер, перевозивший американскую нефть для Беларуси, прибыл в порт Клайпеды, сейчас идет разгрузка. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим» корреспонденту БЕЛТА.

Танкер с нефтью сорта Bakken 16 мая вышел из порта Beaumont в Техасе и поздно вечером в пятницу 5 апреля прибыл в Клайпеду. Он перевез 77 тыс. тонн «черного золота».

После разгрузки нефть по железной дороге будет доставлена на Новополоцкий «Нафтан». В концерне уточнили, что дорога займет примерно 10 дней.

Ранее сообщалось, что сделка была заключена при участии американского энергетического трейдера United Energy Trading при поддержке американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.

Руслан Лабуть, начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим»: «Сегодня есть четкое понимание, что альтернативные поставки необходимы на постоянной основе. Более того, планируется поэтапное ежегодное увеличение их объемов. Тем более что с каждым годом, по мере приближения к финишу российского «налогового маневра», конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать».

Его слова цитирует сайт «Нефтехимия».

В «Белнефтехиме» уточнили, что это уже 12-я танкерная поставка альтернативной нефти для Беларуси с начала текущего года, общий объем танкерных поставок преодолел планку в 1 млн. тонн.

Фото: БелТА

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