Виктор Бабарико собрал уже 100 тысяч подписей: столько нужно, чтобы стать кандидатом

Источник материала: KYKY

Инициативная группа Виктора Бабарико собрала уже 100 тысяч подписей, пишет TUT.by. Таким образом, Бабарико – первый альтернативный претендент на пост президента Беларуси, на чьем счету есть минимально необходимое число подписей для выдвижения кандидатом.

Свою группу Виктор формировал через соцсети. В ней 8094 человека. Самому младшему члену 18 лет, самому старшему – 86. Больше всего людей в возрасте от 36 до 45 – таких 33,6%.

На сегодня по количеству подписей экс-банкира обогнал только Александр Лукашенко. На вчерашнем пикете в Минске глава его штаба Михаил Орда заявил , что за выдвижение действующего президента на шестой срок подписались свыше миллиона человек. Меж тем сбор подписей продолжается, а завершится он 19 июня. Сами выборы назначены на 9 августа.