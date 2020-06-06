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Виктор Бабарико собрал уже 100 тысяч подписей: столько нужно, чтобы стать кандидатом
Источник материала: KYKY>
Инициативная группа Виктора Бабарико собрала уже 100 тысяч подписей,
Свою группу Виктор формировал через соцсети. В ней 8094 человека. Самому младшему члену 18 лет, самому старшему – 86. Больше всего людей в возрасте от 36 до 45 – таких 33,6%.
На сегодня по количеству подписей экс-банкира обогнал только Александр Лукашенко. На вчерашнем пикете в Минске глава его штаба Михаил Орда
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