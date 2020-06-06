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Виктор Бабарико собрал уже 100 тысяч подписей: столько нужно, чтобы стать кандидатом

06.06.2020 14:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Инициативная группа Виктора Бабарико собрала уже 100 тысяч подписей, пишет TUT.by. Таким образом, Бабарико – первый альтернативный претендент на пост президента Беларуси, на чьем счету есть минимально необходимое число подписей для выдвижения кандидатом.

Свою группу Виктор формировал через соцсети. В ней 8094 человека. Самому младшему члену 18 лет, самому старшему – 86. Больше всего людей в возрасте от 36 до 45 – таких 33,6%.

На сегодня по количеству подписей экс-банкира обогнал только Александр Лукашенко. На вчерашнем пикете в Минске глава его штаба Михаил Орда заявил, что за выдвижение действующего президента на шестой срок подписались свыше миллиона человек. Меж тем сбор подписей продолжается, а завершится он 19 июня. Сами выборы назначены на 9 августа.

Читайте по теме: «Если человек соврет, через пять лет его не будет». Виктор Бабарико о Лукашенко, выборах и экономике Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Инициативная группа Виктора Бабарико собрала уже 100 тысяч подписей, пишет TUT.by. Таким образом, Бабарико – первый альтернативный претендент на пост президента...
 
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