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В Калифорнии медведь полностью уничтожил салон автомобиля
Источник материала: Tut.by
В Калифорнии медведь залез в салон внедорожника и полностью уничтожил его салон. Полицейские опубликовали в своем
По словам полицейских, медведь не мог выбраться из авто самостоятельно, поэтому им пришлось разбить стекло. О том, как животное попало в машину, не сообщается.
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По словам полицейских, медведь не мог выбраться из авто самостоятельно, поэтому им пришлось разбить стекло.
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