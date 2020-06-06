В Калифорнии медведь полностью уничтожил салон автомобиля

Источник материала: Tut.by

В Калифорнии медведь залез в салон внедорожника и полностью уничтожил его салон. Полицейские опубликовали в своем Facebook видео инцидента.

По словам полицейских, медведь не мог выбраться из авто самостоятельно, поэтому им пришлось разбить стекло. О том, как животное попало в машину, не сообщается.