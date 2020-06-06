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Врач назвал 3 способа поднять давление без лекарств
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Сергей Агапкин на телеканале «Россия 1» в эфире передачи «О самом главном» рассказал, как можно без лекарств поднять давление,
Дело в том, что проблема гипотоников – слабый тонус стенок сосудов, который не позволяет поддерживать давление. Чтобы справиться с этим, увеличьте количество выпиваемой воды в полтора раза. Например, можно пить ее за полчаса до еды.
Соленые продукты и одна-две чашки кофе в первой половине дня также способствуют повышению давления.
А еще кистевой эспандер может помочь нормализовать давление – делайте упражнения в течение 10 секунд на каждую руку по 5-10 заходов.
Фото: Credits / tsn.ua
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Врач и телеведущий Сергей Агапкин на телеканале «Россия 1» в эфире передачи «О самом главном» рассказал, как можно без лекарств поднять...
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