Врач назвал 3 способа поднять давление без лекарств

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Сергей Агапкин на телеканале «Россия 1» в эфире передачи «О самом главном» рассказал, как можно без лекарств поднять давление, пишет «РИА-Новости».

Дело в том, что проблема гипотоников – слабый тонус стенок сосудов, который не позволяет поддерживать давление. Чтобы справиться с этим, увеличьте количество выпиваемой воды в полтора раза. Например, можно пить ее за полчаса до еды.

Соленые продукты и одна-две чашки кофе в первой половине дня также способствуют повышению давления.

А еще кистевой эспандер может помочь нормализовать давление – делайте упражнения в течение 10 секунд на каждую руку по 5-10 заходов.

Фото: Credits / tsn.ua

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