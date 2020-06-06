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СК завершил расследование смертельного ДТП под Фаниполем, в котором погибла супружеская пара

06.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование смертельного ДТП с участием нескольких транспортных средств в Дзержинском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: СК

По данным следствия, днем 28 декабря 2019 года два автопоезда Volvo ехали из Минска в Новогрудок по трассе Р1 Минск — Дзержинск. В это время на 23-м километре дороги (вблизи Фаниполя) произошло касательное столкновение Ford и Сhrysler. Водители, выставив аварийные знаки, ожидали сотрудников ГАИ вместе с пассажирами в салонах своих автомобилей. Впереди ехавший автопоезд, заметив стоявшие машины, сманеврировал вправо, а двигавшийся за ним на минимальной дистанции со скоростью 90 км/ч 27-летний коллега, не успел своевременно среагировать и врезался в Ford, который продвинулся вперед и столкнулся с Сhrysler.


Фото: СК

В результате ДТП 25-летний водитель Ford получил тяжкие телесные повреждения. Его 47-летний отец умер на месте происшествия, а 49-летняя мать — через неделю в больнице.

Следователи пришли к выводу, что причиной ДТП явилось нарушение требований правил дорожного движения, выразившееся в том, что водитель Volvo неправильно выбрал скорость движения в условиях ограниченной обзорности дороги, которая закрывалась габаритами впереди движущегося автопоезда. Из-за чего и не смог избежать столкновения.


Фото: СК

Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителю фуры предъявили обвинение по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого...
 
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