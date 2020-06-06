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Volkswagen возобновил поставки Golf после устранения проблем с софтом
Источник материала: Tut.by
Volkswagen возобновил поставки
Отгрузка дилерам хэтчбеков Golf, а также родственной Skoda Octavia нового поколения, была приостановлена в мае в связи со сбоем в программном обеспечении, отвечающим за корректную работу системы экстренного аварийного вызова — наличие такого электронного комплекса обязательно для всех новых автомобилей, продаваемых на рынке ЕС. Сообщалось, что проблема с некорректным софтом, из-за которого система экстренного вызова могла не сработать, обнаружилась у 30 тысяч Golf — производство модели нового поколения началось осенью прошлого года.
По всей видимости, специалистам Volkswagen удалось устранить проблему в штатном режиме с помощью обновления программного обеспечения. В Skoda никаких заявлений насчет возобновления поставок Octavia пока не делали.
В конце прошлого года появились сообщения о проблемах с софтом для электромобиля
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Volkswagen возобновил поставки нового поколения Golf европейским дилерам после устранения выявленных недоработок программного обеспечения.
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