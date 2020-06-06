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На Лагуне в Ковалёво опять пикет. Но на этот раз не за того, про кого вы подумали

06.06.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром пикет размещался у самого входа на рынок, где на прошлой неделе мы видели пикет за действующего Президента. А потом почему-то сборщики подписей переместились ближе к углу. Почему? Хороший вопрос, может заняли чьё-то место. Однако, они будут работать сегодня весь день, можете подойти.

На Лагуне в Ковалёво опять пикет. Но на этот раз не за того, про кого вы подумали

Здесь собирают подписи сразу два кандидата.

На Лагуне в Ковалёво опять пикет. Но на этот раз не за того, про кого вы подумали

Ажиотажа нет, всё спокойно.

На Лагуне в Ковалёво опять пикет. Но на этот раз не за того, про кого вы подумали

 
 
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  Утром пикет размещался у самого входа на рынок, где на прошлой неделе мы видели пикет за действующего Президента. А потом почему-то сборщики подписей...
 
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