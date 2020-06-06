На Лагуне в Ковалёво опять пикет. Но на этот раз не за того, про кого вы подумали

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром пикет размещался у самого входа на рынок, где на прошлой неделе мы видели пикет за действующего Президента . А потом почему-то сборщики подписей переместились ближе к углу. Почему? Хороший вопрос, может заняли чьё-то место. Однако, они будут работать сегодня весь день, можете подойти.





Здесь собирают подписи сразу два кандидата.





Ажиотажа нет, всё спокойно.



