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«Нас как будто одурманили». Почему после презентации чудо-товаров люди уходят с пустыми кошельками

06.06.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Казалось бы, презентация товара — это то, что уже проходили. Сколько их было с середины 1990-х, столько же о них и писали. Но нет! Как и всё гениально задуманное, это торгово-развлекательное шоу продолжает успешно гастролировать по конференц-холлам гостиниц и прочих присутственных мест. Как написал однажды, правда, по другому поводу, Александр Сергеевич Пушкин: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» Фразе этой без малого 200 лет, но ничего не изменилось. О подноготной столичных презентаций — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

«Нас как будто одурманили». Почему после презентации чудо-товаров люди уходят с пустыми кошельками

«Брестский» след

— Если в выходные прошла презентация, то на следующей неделе жди звонков и готовься к приему пострадавших, — рассказывает юрист Минского общества потребителей Полина Аверьянова. — Такое ощущение, что есть лица, которые каждый месяц создают чуть ли не по десятку фирм.

Они меняют названия, товар при этом остается одним и тем же. Затем организаторы арендуют зал в престижном отеле или торгово-развлекательном центре, прорабатывают сценарий презентации, приглашают публику, и начинается главное: продажа вещей непонятного происхождения по космическим ценам.

— В наше время убедить искушенного покупателя приобрести какую-то вещь втридорога не так-то просто.

— Я не сильна в тонкостях маркетинга и нейролингвистического программирования, поэтому не могу объяснить, почему люди за огромные деньги вдруг покупают то, что им не только не нужно, но и о существовании чего они еще совсем недавно не догадывались. Хотя многие из обратившихся говорят, что на презентации их как будто одурманили. Причем они приходили не с конкретной целью что-либо купить, а скорее из интереса, за компанию с другими, не имея с собой крупных сумм.

— И уходили с покупками. Как же так получается?

— Если у клиента не оказывалось при себе денег, организаторы соглашались съездить за ними к нему домой на машине. Или заключить кредитный договор с банком под небольшой процент. То есть отсутствие наличных препятствием для покупки не становилось.

«Нас как будто одурманили». Почему после презентации чудо-товаров люди уходят с пустыми кошельками
— А как и где находят публику для презентации?

— Где угодно, были бы данные на гражданина. Смешно, но факт. Однажды я составила очередную претензию потребителя в адрес фирмы-организатора. Буквально на следующий день мне позвонили, предложив самой прийти на презентацию. Правда, уточнив мой возраст, организаторы тут же отказались от предложения. Им требовался более зрелый контингент, люди в годах, имеющие отложенную на черный день сумму.

— Можно ли назвать среднюю цену товаров на презентации?

— Сказать, что очень дорого, значит не сказать ничего. Массажную накидку, красная цена которой 100–150 рублей, продают за 5 600 рублей. Но! Покупателю тут же дают эксклюзивную скидку 1 700 рублей и одновременно вручают подарки. Например, моющий пылесос, смартфон, верблюжье одеяло и т. д. Клиент видит перед собой гору вещей, которые он якобы получает бесплатно, слышит про огромную скидку и соглашается. Прозрение наступает дома.

Человек рассказывает об «удачном» приобретении родственникам, сам или с их помощью интересуется ценами на аналогичный товар в Интернете. А дальше сплошное расстройство. Мало того что аналоги стоят дешевле, так и вещи, полученные в подарок, изготовлены неизвестно где. Они очень похожи на оригинальные, но только внешне. А массажная накидка и вовсе оказывается несертифицированной, хотя по закону продавать такие технически сложные товары нельзя. К слову, на презентации вообще не допускается продажа любых товаров, которые подключаются к электросети. Это прописано законодательно, и сделка должна признаваться недействительной.

— В таком случае договор-купли продажи можно расторгнуть…

— А вот здесь мы подходим к самому интересному. Фирмы, устраивающие презентации в Минске, как правило, в столице не зарегистрированы. Раньше их представители приезжали из Гродно, теперь это Брест. Причем в договоре прописана территориальная подсудность, и подавать гражданские иски следует по месту регистрации ответчика. Вы поедете в Гродно, чтобы, взяв отпуск, жить там в гостинице или постоянно тратить на дорогу деньги и нервы? А если вы к тому же пенсионер, которому из-за проблем со здоровьем трудно передвигаться? На это и сделан расчет.

Минчане уже пресытились разного рода презентациями, поэтому фирмы-организаторы осваивают регионы. В частности, сейчас я веду дело жительницы Наровли, что в Гомельской области. Ответчик — фирма из Бреста.

Прецедент

В Минском обществе потребителей уточняют: пока в их практике не было случаев, когда тот, кто приобрел на презентации товар, не смог вернуть его обратно. Пока не было…

«Нас как будто одурманили». Почему после презентации чудо-товаров люди уходят с пустыми кошельками
— К нам обратилась семейная пара из Вилейки, — рассказывает юрист Минского общества потребителей Елена Кучинская. — Не пенсионеры, довольно молодые люди, следящие за своим здоровьем, в том числе за правильной осанкой. На презентации, которая проходила у них в городе, супруги приобрели массажную накидку стоимостью 3 200 рублей. Причем, по их словам, товар изначально не понравился, но сладкие речи организаторов оказались сильнее. Покупка осуществлялась за наличные, подарком послужили пылесос и одеяло.

Дома выяснилось: полноценно пользоваться приобретением им обоим невозможно. Супруги разного роста, для спины мужа накидка мала, жене из-за хрупкого телосложения, наоборот, велика. Обнаружилось и другое: товар непонятного качества и где произведен, неизвестно. Молодые люди обратились к продавцу и получили ответ, мол, массажная накидка является товаром технически сложным и, будучи исправной, возврату не подлежит.

Тогда супруги приехали к нам. Налицо нарушение закона «О защите прав потребителей». Если человек не может пользоваться товаром по прямому назначению и вещь функционально непригодна, это напрямую говорит о недостаточном качестве. Более того, на наш запрос в Госстандарт пришел ответ, что сертификацию указанная массажная накидка не проходила, данные о ее импортере отсутствуют.

Претензия, направленная продавцу уже Минским обществом потребителей, также не была удовлетворена.

— И как вы поступили?

— В договоре купли-продажи сказано: все имущественные споры должны рассматриваться по месту регистрации продавца — в суде Московского района города Бреста. Но ответчик не учел, что закон позволяет отстаивать права потребителя и по месту его жительства. Мы подали исковое заявление в суд Вилейского района, там возбудили производство по делу и провели предварительное заседание. В свою очередь ответчик решил затянуть процесс. На заседание не явился, а сейчас подал частную жалобу в Минский областной суд. Такая позиция понятна. Ответчик намерен перенести слушания в Брест, то есть поставить истца перед дилеммой: либо он каждый раз будет ездить за 200 км в другой город, либо откажется от притязаний о расторжении договора.

— А какую позицию займет ваша сторона?

— Для молодой семьи 3 200 рублей, выброшенных под влиянием мимолетных эмоций на ветер, — это большие деньги. Что касается Минского общества потребителей, то не хотелось бы портить статистику. Будем бороться!

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Казалось бы, презентация товара — это то, что уже проходили. Сколько их было с середины 1990-х, столько же о них и писали. Но нет! Как и всё гениально задуманное, это...
 
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