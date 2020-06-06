ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Крест Евфросинии Полоцкой: как Пономаренко тайно вывозил ценности в Москву и что говорил о святыне Ельцин

06.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В первую очередь, с прифронтовых территорий в 1941 году вывозили не те архивы, которые имели статус «историческая ценность», а партийные. Так и из Могилевского обкома партии, где располагалась комната-сейф, в которой хранили крест Евфросинии Полоцкой, были изъяты на хранение в тыл документы. Неужели в этом хаосе позабыли про драгоценный крест?  

Крест Евфросинии Полоцкой: как Пономаренко тайно вывозил ценности в Москву и что говорил о святыне Ельцин

Иван Юркин, ветеран КГБ Беларуси:
У нас были очевидцы, что вывозом документов Могилевского обкома занималось НКВД. Через 3 дня, как началась война, пришел поезд в Могилев, и часть документов была погружена в пульманы специальные и направлены в Уфу, а потом через некоторое время оставшиеся документы были вывезены машинами. И якобы при погрузке кто-то видел этот крест. Мы проследили движение этих автомобилей до Москвы, они успешно туда прибыли. У нас было предположение, что когда они открыли сейф, где находился этот «Могилевский сбор», то они могли отправить в архив Синода. Потому что в последнее время, даже в начале войны – с иконой облетали вокруг Москвы. Это достоверный факт.  И мы решили, что этот крест попал в Синод.

Но проверяли ряд других версий. Поскольку сопровождало НКВД, была такая версия, что этот крест и «Могилевский сбор» находится в личной коллекции Берии. Мною направлялся запрос, на что я получил ответ, что сегодня уголовное дело в отношении Берии является секретным. И мне не могут дать список. Но по предварительным данным, там нет данных по кресту.

Крест Евфросинии Полоцкой: как Пономаренко тайно вывозил ценности в Москву и что говорил о святыне Ельцин

Николай Никандров, ветеран органов госбезопасности России:
Это мой вброс вашему КГБ: я до этого работал в 20 лет на оперативной работе в госбезопасности.

Пономаренко тайно выбирался на машине, нагруженной ценностями. Он привез в Москву все это. Что это за груз? Подозреваю, что, возможно, там и Евфросиния Полоцкая. Он же был кому-то передан в Москве, его же кто-то принял, кто-то передал, кто-то расписался… Так просто такие машины не бросают такие люди. Значит нужно найти эти следы. И по ним восстанавливать историю. 

Документы рассекречены, там, где касается культурных ценностей. Секретов уже давным-давно никто не делает, с 90-ых годов. Этот крест не должен погибнуть – он где-то есть! А в каком загашнике, я не знаю. 

Крест Евфросинии Полоцкой: как Пономаренко тайно вывозил ценности в Москву и что говорил о святыне Ельцин

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:
Свято-Троицкая Сергиева лавра, основанная в 14 веке – это одна из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейший центр духовного просвещения и культуры. Еще в 20-ые годы прошлого века в стенах монастырского комплекса был организован Загорский государственный музей. С началом войны завертелась операция «Эвакуация». Уже к концу июня 41-го были сформированы списки приоритетных вещей. Еще через месяц 42 ящика с ценностями направились по засекреченному маршруту в тыл – в Соликамск. В 44-м ценности вернулись в лавру. Был ли среди них духовный символ Беларуси, и какова его судьба? Версия или загадка истории.

Крест Евфросинии Полоцкой: как Пономаренко тайно вывозил ценности в Москву и что говорил о святыне Ельцин

В 90-ых восточный след стал более очевидным.

Крест Евфросинии Полоцкой: как Пономаренко тайно вывозил ценности в Москву и что говорил о святыне Ельцин

Иван Юркин, ветеран КГБ Беларуси:
Было какое-то совещание, и был здесь Ельцин. Когда подошел к журналистам: «Борис Николаевич, не могли бы Вы вернуть крест?» Он повернулся, министр культуры там был. И он говорит: «Верните белорусам крест!» А потом переговорил с ними, поворачивается и говорит: «В российских запасниках креста нет». То есть он двусмысленно сказал, что он может быть где-то в религиозных… Мы подготовили запрос, пока он не направлен, в Синод Московской патриархии, где высказываем просьбу дать ответ: у них эти сокровища или нет. В том числе крест. У нас очень много ответов ведомств, музеев, хранилищ России, что у них нет. Но Синод именно не ответил. Причем он на официальном уровне может храниться.

Люди в материале: Иван Юркин, Николай Никандров, Анастасия Дехтяр

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первую очередь, с прифронтовых территорий в 1941 году вывозили не те архивы, которые имели статус «историческая ценность», а партийные. Так и из Могилевского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уникальное мастерство: на Случчине возрождают старинные традиции ткачества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика