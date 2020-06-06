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12 велосипедистов пострадали в ДТП в Минске в 2020 году
Источник материала: СТВ
Считаются ли велосипедисты участниками дорожного движения, и может ли ГАИ оштрафовать их за какое-то нарушение, рассказываем в программе
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Сергей Бабич:
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Считаются ли велосипедисты участниками дорожного движения, и может ли ГАИ оштрафовать их за какое-то нарушение, рассказываем в программе «Большой город». Сергей...
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