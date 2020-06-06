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«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

06.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В школе №24 Ленинского района есть центр, где полно кружков на любой вкус. Один из самых популярных – «Веломания». Корреспонденты программы «Большой город» наблюдали, как проходят занятия.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

Правила вождения на велосипеде эти ребята знают на «отлично». Здесь ребят обучают фигурному вождению велосипеда. Во дворе школы, а зимой – в спортзале, преподаватели выстраивают целую полосу препятствий, пройти которую непросто даже взрослому. Но перед такой практикой дети осваивают теоретическую часть – правила дорожного движения и оказание неотложной помощи.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

Карина Жданович, учащаяся ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Я уже занимаюсь почти 4 года. Нам рассказывают правила дорожного движения – как и что делать. Это нам помогает.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

Алеся Ярошевич, педагог-организатор ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Мы с детьми занимаемся не только на базе нашей школы. Мы можем выезжать в 51-ую школу, можем ездить в Лошицкий парк. Мы устраиваем соревнования по реальным данным. То есть мы рисуем карту, маршрут, ставим знаки, и дети должны уметь правильно ездить.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

Центр с уклоном на дорожную безопасность работает со школами всего Ленинского района. Проекты и акции педагоги проводят совместно с ГАИ и организацией «Красный Крест». Например, в феврале в 24-ой школе провели районную олимпиаду по правилам дорожного движения. Создали и собственный электронный тренажёр, который позволяет выучить знаки и решать дорожные ситуации. Традиционно школьники готовятся к конкурсу юных инспекторов движения «Зелёная волна».

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

Наталья Чумак, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Созданы все условия. И создаётся такая игровая среда, в которой им очень легко, доступно подается материал и легко усваивается.

Сейчас ребята вместе с преподавателями и сотрудниками Госавтоинспекции завершают съёмки видеоролика на тему «Безопасное лето».

Люди в материале: Карина Жданович, Алеся Ярошевич, Наталья Чумак

 
Теги: Минск
 
 
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В школе №24 Ленинского района есть центр, где полно кружков на любой вкус. Один из самых популярных – «Веломания». Корреспонденты программы «Большой город»...
 
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