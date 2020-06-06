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«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу
Источник материала: СТВ
В школе №24 Ленинского района есть центр, где полно кружков на любой вкус. Один из самых популярных – «Веломания». Корреспонденты программы
Правила вождения на велосипеде эти ребята знают на «отлично». Здесь ребят обучают фигурному вождению велосипеда. Во дворе школы, а зимой – в спортзале, преподаватели выстраивают целую полосу препятствий, пройти которую непросто даже взрослому. Но перед такой практикой дети осваивают теоретическую часть – правила дорожного движения и оказание неотложной помощи.
Карина Жданович, учащаяся ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Алеся Ярошевич, педагог-организатор ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Центр с уклоном на дорожную безопасность работает со школами всего Ленинского района. Проекты и акции педагоги проводят совместно с ГАИ и организацией «Красный Крест». Например, в феврале в 24-ой школе провели районную олимпиаду по правилам дорожного движения. Создали и собственный электронный тренажёр, который позволяет выучить знаки и решать дорожные ситуации. Традиционно школьники готовятся к конкурсу юных инспекторов движения «Зелёная волна».
Наталья Чумак, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Сейчас ребята вместе с преподавателями и сотрудниками Госавтоинспекции завершают съёмки видеоролика на тему «Безопасное лето».
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«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу
В школе №24 Ленинского района есть центр, где полно кружков на любой вкус. Один из самых популярных – «Веломания». Корреспонденты программы «Большой город»...
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