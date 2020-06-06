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Иранское судно затонуло у берегов Ирака, есть погибшие

06.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иранское судно затонуло у берегов Ирака, есть погибшие

В результате аварии погибли два члена экипажа, четверо были спасены. Нескольких из находившихся на борту моряков пока не нашли. Иранские и иракские спасатели совместно продолжают поиск.

Иранское судно затонуло у берегов Ирака, есть погибшие

Судно, перевозившее строительные материалы и керамику, направлялось из Ирана в иракский порт Умм-Каср. Причины происшествия уточняются. Тегеран проводит консультации с Багдадом по поводу участия иранских экспертов в расследовании.

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Новости мира. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии погибли два члена экипажа,...
 
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