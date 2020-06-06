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Иранское судно затонуло у берегов Ирака, есть погибшие
Источник материала: СТВ
Новости мира. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате аварии погибли два члена экипажа, четверо были спасены. Нескольких из находившихся на борту моряков пока не нашли. Иранские и иракские спасатели совместно продолжают поиск.
Судно, перевозившее строительные материалы и керамику, направлялось из Ирана в иракский порт Умм-Каср. Причины происшествия уточняются. Тегеран проводит консультации с Багдадом по поводу участия иранских экспертов в расследовании.
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Новости мира. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии погибли два члена экипажа,...
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