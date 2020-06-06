﻿ Сделаем каникулы безопасными. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сделаем каникулы безопасными

06.06.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Сделаем каникулы безопасными

Лето – насыщенная пора: для детей наступило самое «золотое» время – долгожданные каникулы. Кто-то отправится в детский лагерь, кто-то поедет к бабушкам и дедушкам, некоторые дети будут находиться дома. Именно поэтому с началом лета взрослые должны удвоить бдительность и родительский контроль. А самое главное – поговорить с детьми о безопасности жизнедеятельности. И сделать такие беседы регулярными.

Уважаемые взрослые! Главная роль в предупреждении пожаров и иных ЧС с участием детей в летний период – ваша!

– Напоминайте детям и подросткам, как опасны «забавы» со спичками, «эксперименты» с бытовой химией, игры на стройке, у песчаных карьеров, самостоятельные «походы» в лес или на водоем;

– перед поездкой ребенка в деревню к родственникам подробно обсудите с ним все возможные «сельские» риски и опасности;

– никогда не отпускайте ребенка на водоем без сопровождения взрослых, будьте вдвойне бдительны, если он плавает с надувным кругом;

– выучите с детьми телефоны экстренных служб, обучите их правильным действиям в случае возникновения пожара или другой опасной ситуации;

– помните: многие чрезвычайные ситуации можно предвидеть, и, если вы научите своего ребенка быть осторожным, вы создадите ему «щит безопасности».

Будьте сами примером для детей: они следуют не советам, а поступкам.

Екатерина ЗУЗО,
инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето – насыщенная пора: для детей наступило самое «золотое» время – долгожданные каникулы. Кто-то отправится в детский лагерь, кто-то поедет
 
Новости дня
Новости разные
 
Как художник-модельер переехала в деревню и стала дауншифтером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика