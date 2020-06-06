Сделаем каникулы безопасными

Источник материала: Полымя





Лето – насыщенная пора: для детей наступило самое «золотое» время – долгожданные каникулы. Кто-то отправится в детский лагерь, кто-то поедет к бабушкам и дедушкам, некоторые дети будут находиться дома. Именно поэтому с началом лета взрослые должны удвоить бдительность и родительский контроль. А самое главное – поговорить с детьми о безопасности жизнедеятельности. И сделать такие беседы регулярными.

Уважаемые взрослые! Главная роль в предупреждении пожаров и иных ЧС с участием детей в летний период – ваша!

– Напоминайте детям и подросткам, как опасны «забавы» со спичками, «эксперименты» с бытовой химией, игры на стройке, у песчаных карьеров, самостоятельные «походы» в лес или на водоем;

– перед поездкой ребенка в деревню к родственникам подробно обсудите с ним все возможные «сельские» риски и опасности;

– никогда не отпускайте ребенка на водоем без сопровождения взрослых, будьте вдвойне бдительны, если он плавает с надувным кругом;

– выучите с детьми телефоны экстренных служб, обучите их правильным действиям в случае возникновения пожара или другой опасной ситуации;

– помните: многие чрезвычайные ситуации можно предвидеть, и, если вы научите своего ребенка быть осторожным, вы создадите ему «щит безопасности».

Будьте сами примером для детей: они следуют не советам, а поступкам.

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличского РОЧС