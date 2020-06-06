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В Барановичах студент-иностранец прокрался в магазин по вентиляции, опрокинув стеллаж с кормом для животных
Источник материала: ОНТ
ПОЛЁТ НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Барановичи. В 00:39 на пульт наблюдения отдела Департамента охраны поступил сигнал. Автоматика засекла нарушение ночного покоя в магазине «Полёт».
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В торговый зал преступник буквально свалился. Проник в здание через чердак, прокрался по вентиляции, а потом неудачно спустился с двухметровой высоты. Опрокинул стеллаж с кормом для животных. Оттуда устремился к кассе. Однако поживиться деньгами не успел. Приехала милиция.
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В Барановичах студент-иностранец прокрался в магазин по вентиляции, опрокинув стеллаж с кормом для животных
ПОЛЁТ НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Барановичи. В 00:39 на пульт наблюдения отдела Департамента охраны поступил сигнал. Автоматика засекла нарушение ночного покоя в магазине...
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