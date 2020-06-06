«Я бы хотела не любить Беларусь»: дизайнер нарисовала грустный, но честный комикс

Источник материала: KYKY

Дизайнер из Минска Юлия Спиноза нарисовала комикс о том, что чувствует относительно происходящих в Беларуси событий. Свою работу она опубликовала в инстаграме, подписав ее «Я устала». Скажем сразу: комикс – грустный. Но зато искренний. Возможно, в вас что-то откликнется.

Для большего понимания идеи добавим, что в комментариях под постом Юлии в инстаграме ей написали: «Не хватает в конце «НО». Что я все же люблю Беларусь, потому что страна, и люди, и природа не равно государство». На что девушка ответила: «Естественно, об этом и речь!»