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У сельчанина кроликов украли. Двух похитители обменяли на спиртное, третьим закусили
Источник материала: ОНТ
КРОЛИКИ - ЭТО… Берёзовский район. Агрогородок Стригинь. Утром Александр Иванович пришёл кормить своих кроликов и сразу заметил, что трёх не хватает.
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Мужчина обратился в милицию. К заявлению сельчанина отнеслись со всей серьёзностью. Оставалось найти подходящую пару. В ходе расследования вышли на весёлую компанию. 32-летняя минчанка, а с ней два жителя Берёзы. Одному 38 лет, другому 61 год.
Кроликов, к сожалению, вернуть законному владельцу не удалось. Двух похитители обменяли на спиртное, третьим закусили. Их действиям будет дана правовая оценка.
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КРОЛИКИ - ЭТО… Берёзовский район. Агрогородок Стригинь. Утром Александр Иванович пришёл кормить своих кроликов и сразу заметил, что трёх не хватает. Подробности...
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