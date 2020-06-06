У сельчанина кроликов украли. Двух похитители обменяли на спиртное, третьим закусили

Источник материала: ОНТ

КРОЛИКИ - ЭТО… Берёзовский район. Агрогородок Стригинь. Утром Александр Иванович пришёл кормить своих кроликов и сразу заметил, что трёх не хватает.

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Мужчина обратился в милицию. К заявлению сельчанина отнеслись со всей серьёзностью. Оставалось найти подходящую пару. В ходе расследования вышли на весёлую компанию. 32-летняя минчанка, а с ней два жителя Берёзы. Одному 38 лет, другому 61 год.

Кроликов, к сожалению, вернуть законному владельцу не удалось. Двух похитители обменяли на спиртное, третьим закусили. Их действиям будет дана правовая оценка.





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