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У сельчанина кроликов украли. Двух похитители обменяли на спиртное, третьим закусили

06.06.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У сельчанина кроликов украли. Двух похитители обменяли на спиртное, третьим закусили

КРОЛИКИ - ЭТО… Берёзовский район. Агрогородок Стригинь. Утром Александр Иванович пришёл кормить своих кроликов и сразу заметил, что трёх не хватает.

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Мужчина обратился в милицию. К заявлению сельчанина отнеслись со всей серьёзностью. Оставалось найти подходящую пару. В ходе расследования вышли на весёлую компанию. 32-летняя минчанка, а с ней два жителя Берёзы. Одному 38 лет, другому 61 год.

Кроликов, к сожалению, вернуть законному владельцу не удалось. Двух похитители обменяли на спиртное, третьим закусили.  Их действиям будет дана правовая оценка.


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Теги: Новости
 
 
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КРОЛИКИ - ЭТО… Берёзовский район. Агрогородок Стригинь. Утром Александр Иванович пришёл кормить своих кроликов и сразу заметил, что трёх не хватает. Подробности...
 
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