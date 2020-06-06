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Правозащитники: автор ютуб-канала “Мозырь для жизни” осуждён на 15 суток

06.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Мозыря Александр Цуканов, автор ютуб-канала “Мозырь для жизни”, и Денис Колос получили по 15 суток административного ареста. Про это сообщает правозащитный центр “Весна”, ссылаясь на друзей активистов.

По информации правозащитников,  5 июня Цуканова задержали силовики в чёрных масках, усадили в белую “Шкоду” и увезли в неизвестном направлении. За день до этого его уже задерживали вместе с фермером из Прудка Александром Венгурой. Мужчина провёл в отделении милиции более 10 часов, после чего его отпустили.

29 мая в Гродно после провакации был задержан Сергей Тихановский, автор канал "Страна для жизни" и руководитель инициативной группы своей жены Светланы. После этого по всей стране проходят задержания членов инициативной группы выдвиженки в президенты. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Жители Мозыря Александр Цуканов, автор ютуб-канала “Мозырь для жизни”, и Денис Колос получили по 15 суток административного ареста. Про это сообщает правозащитный...
 
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