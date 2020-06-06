Правозащитники: автор ютуб-канала “Мозырь для жизни” осуждён на 15 суток

По информации правозащитников, 5 июня Цуканова задержали силовики в чёрных масках, усадили в белую “Шкоду” и увезли в неизвестном направлении. За день до этого его уже задерживали вместе с фермером из Прудка Александром Венгурой. Мужчина провёл в отделении милиции более 10 часов, после чего его отпустили.



