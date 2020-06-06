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Дешево и эффективно: 3 простые маски для волос, которые реально работают

06.06.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дешево и эффективно: 3 простые маски для волос, которые реально работают

В масках для волос содержится высокая концентрация полезных компонентов. Они улучшают структуру волоса, реанимируют кончики, оздоравливают кожу головы и волосяную луковицу. Делимся рецептами домашних масок на основе простых натуральных компонентов, которые спасут волосы, если под рукой не оказалось средств из магазина. 

1. Маска с медом – увлажняет и укрепляет волосы, активизирует их рост. 

1 ст. л. жидкого меда смешайте с 30 г теплого масла – оливкового, репейного, касторового. Нанесите на корни волос и по всей длине, держите на голове в течение часа

2. Маска с желтком. Свежий желток – кладезь питательных веществ. Он улучшает состояние кожи головы и волос. Результат регулярного применения яичной маски – гладкие и блестящие волосы.

Отделите желток из яйца, добавьте пол чайной ложки лимонного сока и 2 ст. л. воды. Нанесите маску на всю длину волос не более чем на полчаса.

3. Маска с кокосовым маслом и кефиром  поможет справиться с перхотью, увлажнит волосы и защитит от вредного воздействия окружающей среды.

Смешайте 2−4 ст. л. ложки кефира с 2 ст. л. масла, нагрейте смесь и нанесите на голову. Держите полчаса.

После нанесения на волосы домашних масок, утепляйте голову. Так действие натуральных компонентов маски многократно усиливается. Смывайте домашние маски под проточной водой с шампунем.

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В масках для волос содержится высокая концентрация полезных компонентов. Они улучшают структуру волоса, реанимируют кончики, оздоравливают кожу головы и...
 
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