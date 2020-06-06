«Яндекс» назвал новые слова, которые появились в русском языке

Источник материала: ОНТ

Аналитики компании «Яндекс» составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. В 2020 году пользователи начали интересоваться значением слов «ауф», «локдаун» и «падра», передает РИА Новости.

В 2019 было популярно слово «фудпорн», в 2018 – «чуитс», а в 2015 году в обиход вошло слово «ничоси».

В исследовании отметили, что впервые возникающие явления и мода больше всего влияют на появление новых слов в русском языке.

Кстати, 6 июня отмечается День русского языка, который приурочен дню рождения Пушкинаю. «Яндекс» запустил в «Алисе» обновление «Отвечает Пушкин». Чтобы задать Александру Сергеевичу вопрос, нужно сказать «Алисе»: «Позови Пушкина» или «Спроси Пушкина». Голосовой помощник ответит словами поэта.





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