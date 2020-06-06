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«В присутствии детей старалась держаться». Джоли плакала в душе из-за Питта

06.06.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«В присутствии детей старалась держаться». Джоли плакала в душе из-за Питта

Анджелина Джоли продолжает тяжело переживать расставание с Брэдом Питтом, как выяснилось, она запиралась в ванной, чтобы выплакаться. Об этом актриса призналась изданию Mirror.

Понимая, насколько важно поддерживать детскую уверенность в будущем, Анджелина старается скрывать свои негативные эмоции от детей. Она призналась, что, запираясь одна в ванной, она порой дает волю чувствам.

Знаменитая актриса сообщила, что сейчас ей неинтересна работа в кино. Джоли хочет быть хорошей хозяйкой и матерью — поддерживать дом в порядке и хорошо готовить для своих детей.

Актеры, которые вместе сыграли главные роли в «Мистер и миссис Смит» неофициально прожили вместе девять лет, после чего решили зарегистрировать свой брак официально. Однако еще через два года прогремела неожиданная новость о разрыве звездных отношений.

После этого Брэд Питт уехал из общего дома. Джоли же осталась с шестью детьми и изо всех сил старается делать вид, что все идет хорошо.

Джоли опровергла предположения о том, что причиной развода стали разные рабочие графики и ревность, заявив, что это напротив укрепляло отношения.

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Теги: Новости
 
 
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Анджелина Джоли продолжает тяжело переживать расставание с Брэдом Питтом, как выяснилось, она запиралась в ванной, чтобы выплакаться. Об этом актриса призналась...
 
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