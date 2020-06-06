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Неспокойная суббота: задержания и преследование не прекращаются
Источник материала: Партизан
В Кобрине исчез Евгений Волк. Он был замечен в видео-роликах “Белсат”, которые были посвящены блогеру Сергею Тихановскому.
Также известно, что трех мозырчан (Александра Цуканова, Дениса Коласа и Александра Венгуру) осудили к 15 суткам каждого.
Информация будет дополняться и уточняться.
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В Кобрине исчез Евгений Волк. Он был замечен в видео-роликах “Белсат”, которые были посвящены блогеру Сергею Тихановскому.
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