Жителям Пекина раздадут 1,7 млрд долларов, чтобы они пошопились и наелись в ресторанах

Источник материала: KYKY

Правительство Пекина раздаст местным жителям 1,7 миллиарда долларов, чтобы они пошопились и наелись в ресторанах. Тем самым власти китайской столицы рассчитывают повысить спрос на товары, упавший из-за пандемии.

Около 12 миллиардов юаней жителям Пекина подарят в виде ваучеров, пишет агентство Bloomberg. Деньги разрешат спустить как на покупки в обычных магазинах, так и для покупок в онлайне. На такой шаг власти решились из-за того, что в Пекине розничные продажи за первые четыре месяца этого года упали на 20%. Раздавать потребительские ваучеры власти Пекина начнут уже сегодня.

Потратить их горожане смогут, например, в сфере туризма, образования и спорта, а также на продукты питания. При этом сколько именно средств придется на каждого жителя, не уточняется.

Вообще, Пекин – не первый город, который прибегает к раздаче денег на потребительские расходы. Эту меру реализовали уже как минимум в 50 городах Китая: там выдали, в общей сложности, 850 миллионов долларов.