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Жителям Пекина раздадут 1,7 млрд долларов, чтобы они пошопились и наелись в ресторанах
Источник материала: KYKY>
Правительство Пекина раздаст местным жителям 1,7 миллиарда долларов, чтобы они пошопились и наелись в ресторанах. Тем самым власти китайской столицы рассчитывают повысить спрос на товары, упавший из-за пандемии.
Около 12 миллиардов юаней жителям Пекина подарят в виде ваучеров,
Потратить их горожане смогут, например, в сфере туризма, образования и спорта, а также на продукты питания. При этом сколько именно средств придется на каждого жителя, не уточняется.
Вообще, Пекин – не первый город, который прибегает к раздаче денег на потребительские расходы. Эту меру реализовали уже как минимум в 50 городах Китая: там выдали, в общей сложности, 850 миллионов долларов.
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